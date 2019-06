Az év pedagógusa a mezőfalvi Petőfiben

A kitüntetést Koncz Tímea a ballagás utáni pedagógusnapon vehette át Deák Károly alapítványi elnöktől. A pedagógusokat köszöntötte Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere is.

„Tantestületünknek legértékesebb tagjai azok a pedagógusok, akik nemcsak saját munkájukat látják el, de vállalják a pluszmunkát és az ezzel járó terheket is. Közösségünk szeretné elismerni ezt a tevékenységet, ezért vezetőségünk Koncz Tímeát javasolja az Év pedagógusa megtisztelő címre.” – olvasható a mezőfalvi Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványhoz eljuttatott felterjesztésben.

A Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetősége kiemelten fontos feladatának tartja, hogy a kollégákat kellően motiválja kihívást jelentő feladatokkal, sikerélmények biztosításával, a kiemelkedő teljesítmények elismerésével. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriuma által alapított díj az egyik legrangosabb pedagógus-elismerés Mezőfalván. Az idei díjazott, Koncz Tímea méltatásában a következő áll: A Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán szerezte diplomáját 2001-ben, s ez évtől kezdve dolgozik a mezőfalvi iskolában. Hihetetlen lelkesedéssel, sok energiával kezdte meg hivatása gyakorlását. Tímea sokoldalú személyiség, sok mindenben tehetséges. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a művészetoktatás területén érzi magát a legjobban.

Csodálatos énekhangja és a néptánc­oktatás iránti elhivatottsága a település kulturális életének és az iskola művészetoktatásának meghatározó alakjává tette őt. Az elmúlt tanévek valamennyi iskolai rendezvényében szerepet vállalt. A táncbetétek, koreográfiák, látványelemek az ő tehetségét dicsérik. Kollégáival nagyszerű szakmai kapcsolatokat ápol, segíti a DÖK munkáját, önzetlenül részt vesz a tehetséges tanulók versenyfelkészítésében, legyen szó népi énekről, vagy német nyelvű színjátszó megmérettetésről. Ha kell hangosít, citerán kísér, utaztat, beszerzi a fellépőruhákat, vagy szülőként megszervezi az elektronikai hulladék elszállítását. Nyaranta rendszeresen bentlakásos táborokat szervez diákjainak, s az idei évben belevágott roma tanulóink táncegyüttesének megszervezésébe is. Ez a munka településünk szempontjából is nagy jelentőséggel bír, mivel a helyi hagyományok gyűjtésével, dokumentálásával is együtt jár. A táncművészetek népszerűsítéséért rendszeresen szervez látogatásokat az Experidance együttes budapesti előadásaira, ezekkel a programokkal diákjainkon kívül a település lakosait is megszólítja. A felső tagozatban megmutatkozó szakos tanárhiány a mezőfalvi iskolát is érzékenyen érintette az elmúlt években. Koncz Tímeára mindig számíthattak, ha extra feladatokat kellett megoldani, például tartósan rajzórákat vagy magyarórákat kellett helyettesíteni. Ezeket a terheket ő szakmai kihívásnak tekintette, és a rá jellemző lelkesedéssel látott hozzá minden esetben a feladathoz. Hivatása iránti elkötelezettségéből adódóan folyamatosan képezi magát, így munka mellett gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget és közoktatási vezető szakvizsgát szerzett az elmúlt évek során. 2018-ban a pedagógus életpálya kapcsán kiváló eredménnyel minősült.