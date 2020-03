Az elkülönítés alatt állók csak telefonon érintkezhetnek

Dr. Mészáros Lajostól, a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatójától kérdeztük meg, mi igaz a gyógyító intézettel kapcsolatos hírekből, amelyek a közösségi média hasábjain keringenek.

– Nem ürítik ki a kórházat, mert folyamatosan folyik az ellátás – szögezte le dr. Mészáros Lajos. Tény, hogy igyekszünk hamar hazaadni a betegeket, és törekszünk rá, hogy a minimálisra csökkentsünk minden egyéb beteglétszámot is.

– A dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház nincs kijelölve a koronavírus-fertőzött betegek ellátásra, de megfigyelés céljából fogadjuk a betegeket. Akiket a Szent László Kórházba fognak továbbszállítani – amennyiben beigazolódik a fertőzés gyanúja – őket addig is elkülönítve, megfigyelés alatt vannak. Folyamatosan két-három ember van a kórházba ilyen célból.

Az is igaz, tette hozzá a főigazgató, hogy a Szent László Kórház terheltsége miatt a fővárosi intézmény ellátási területének egy részét a mi intézményünk vette át.

– A fertőzés gyanújával intézményi megfigyelésen lévő betegek kizárólag csak telefonon kommunikálhatnak hozzátartozóikkal, élelmiszert és más holmikat az ápolószemélyzeten keresztül juttathatnak a hozzátartozók a megfigyelés alatt állóknak. Általában elmondhatom, hogy a tesztekről két-három napon belül érkezik meg az eredmény a fővárosi laborból. De Dunaújvárosban még nem volt koronavírus-fertőzött – hangsúlyozta a főigazgató.

A megfigyeltek személyéről kérdezve Mészáros doktor elmondta, hogy gyerekek nem is veszélyeztetettek a súlyosabb lefolyású fertőzésben. A fertőzésben és a nálunk megfigyeltek között is a férfiak dominálnak, illetve inkább a közép és idős korúak. Szakmájukat tekintve volt kamionos továbbá az érintett helyről hazaérkező személy is.