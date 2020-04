Az élet nem állt meg a veszélyhelyzetben sem

Jobb Gyula polgármester a település hivatalos közösségi média oldalán tájékoztatást tett közzé a veszélyhelyzet kezelésével összefüggő aktuális önkormányzati intézkedésekről.

Mint írja, a kulcsi önkéntesek által varrt száj­maszkokat a faluház dolgozóinak segítségével folyamatosan eljuttatják minden kulcsi háztartásba. A maszkokat a hetven év felettiek és a mozgásukban korlátozottak részére házhoz szállították, a hetven éven aluliak pedig továbbra is a faluházban vehetik át a védőeszközt. Az önkormányzati fenntartású óvodában és bölcsődében jelenleg a gyermekfelügyelet szünetel, az óvónénik home office-os munkában, interneten tartják a kapcsolatot a gyerekekkel, küldik részükre a mondókákat, versikéket, meséket és a feladatokat. A dadusok az önkormányzatnak segítenek, a rászoruló lakosoknak viszik ki a maszkokat, végzik a bevásárlást, gyógyszerbeszerzést és kiszállítást. A héten az intézményben megkezdik a nyárra tervezett karbantartási munkákat. Kulcson az útjavítások, ha lassacskán is, de folytatódnak a polgármester tájékoztatása alapján. A csatornahálózat kiépítését követően tervezik az utak javítását, helyreállítását, ehhez a lakóktól türelmet kér a polgármester.

„Köszönet minden kulcsi lakosnak a fegyelmezettségéért…”

A közétkeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt is zavartalanul folyik Kulcson – szögezte le Jobb Gyula. A gyermek­étkeztetést szolgáltató vállalkozás a koronavírus-járvány alatt a gyermekétkeztetéssel egy időben felnőttek részére is napi egyszeri meleg ételt biztosít annak a kulcsi lakosnak, aki igényt tart rá. A közfoglalkoztatottak maximális létszámmal dolgoznak, zajlik a zöldterületek gondozása.

A polgármesteri hivatal a háttérben folyamatosan üzemel. Bár az ügyfeleket személyesen csak szerdai napon fogadják, de a hivatali ügyintézés folyamatos, az írásban, e-mailben, hivatali és ügyfélkapun érkezett ügyeket továbbra is kézben tartják a hivatali dolgozók.

A polgármester kitért a kulcsi pályázatokra is. A Magyar Falu Programban és a TOP-program keretében meghirdetett pályázatok előkészítésére folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek. Benyújtottak pályázatot a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítésére, és a napokban az orvosi eszközök fejlesztésére is éppúgy, mint az önkormányzati járdaépítés és felújítás anyagtámogatására, közösségi tér átalakítására és foglalkoztatására, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő útfelújításra kiírt programokra is elkészültek a pályázataik.

A napokban elkezdődik a korábban elnyert pályázatok megvalósítása is. A kulcsiak gazdagabbak lesznek a sportpályán megépülő felnőtt- és gyermekjátszótérrel, kibővítik az egészségházat, és a biomassza-erőmű kivitelezési munkálatai is elindulnak.

Végezetül Jobb Gyula polgármester köszönetet fejezte ki minden kulcsi lakosnak az elmúlt hetekben tanúsított fegyelmezettségéért és türelméért. Egyúttal kérte továbbra is az alapszabályok betartására a lakosságot. Kiemelte, hogy lehetőség szerint csak a legszükségesebb alkalmakor hagyják el otthonainkat a lakosok, és a közterületen, boltokban használjanak szájmaszkot és kesztyűt, bár a település vezetés Fekete György alpolgármester vezetésével fertőtlenítést eszközölt például a buszmegállókban és a padokon is. Jobb Gyula szerint példátlanul nehéz idők ezek, de meggyőződésé, hogy egymásra figyelve, közösen sikerül leküzdeni minden akadályt.