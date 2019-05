Az elbocsátásokról keveset hallani...

Úgy tűnik, örökzöld téma lesz még egy ideig városunkban az orvoshiány – írta huszonöt évvel ezelőtt, 1994. május 31-én címlapján elődünk, „a hírlap”.

– A példák azt bizonyítják, hogy most már nem csak a kórházi, hanem az alapellátásban is egyre nagyobb gondot jelent a különböző okok miatt meg­üresedett státuszok betöltése… A beteg nyilván nehezményezi, ha a rendelő ajtaján hónapok (uram bocsá’ évek) óta helyettesítő orvos vagy orvosok neve szerepel, netán más városrész rendelőjét kell felkeresnie. Ahogy ez a Béke II városrész több rendelőjére is igaz. Itt a felnőtt- és gyermek orvosok némelyike nyugdíjazás, szülési szabadság és felmondás miatt hiányzik. Bár a megüresedett állásokat azonnal meghirdette a munkáltató, azokra a mai napig még nem jelentkezett senki. A páciensek a Béke I és a Kertváros között ingáznak.

A leépítés kezdetén: kik maradnak? A Dunaferr Rt.-nél és legnagyobb társaságainál hónapokkal ezelőtt befejeződött a létszám felülvizsgálata. E szerint mindenütt többen dolgoznak a kelleténél, nem is mindig megfelelő végzettséggel. Az év eleji, konkrétnak hitt elbocsátási, áthelyezési folyamatról azonban keveset hallani.