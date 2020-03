Az együttlét örömében a települések hívei

Kristofory Valter az egyházmegye harmadik lelkipásztori körzetének a plébánosa.

Az atyát arról kérdeztük, hogy az általa pásztorolt Mezőfalván, Nagyvenyimen, Nagykarácsonyban és Baracson hogyan alakulnak a nagyböjti szentmisék időpontjai.

– A jelentős eseményeket minden faluban igyekszünk megtartani. A nagyböjti időszak alatt a hívők – csakúgy, mint a városban – minden pénteken keresztúti ájtatosságon vehetnek részt a szentmise előtt. Virágvasárnap április 5-re esik 2020-ban. Jézus Krisztus Jeruzsálembe történő bevonulásának és szenvedésének napja, amelyen barkát áld meg a plébános a templom előtt, majd így történik az ünnepélyes bevonulás, a mise során elhangzik a Passio – mondta el Valter atya.

2020-ban április 9-én nagycsütörtökön, az utolsó vacsorára emlékezik a római katolikus világ. Délelőtt a megye minden papja a székesegyházba, püspöke köré gyülekezik, hogy közösen szentmisén vegyenek részt. Spányi Antal püspök háromféle olajat szentel majd az úgynevezett olajszentelési misén.

Délután a lelkipásztori körzet minden településéről a híveket Mezőfalvára hívja közös szertartásra az atya. Így történik ez majd nagypénteken és nagyszombaton is. Az utolsó vacsora közismert jelenete, ahol Jézus megmosta tanítványainak lábát, azt az üzenetet hordozza, hogy ilyen szeretettel szolgáljátok embertársaitokat. Ezt a szertartást Mezőfalván is elvégzi Valter atya, majd a mise után virrasztás következik. Nagypéntek, április 10-e Krisztus szenvedésének és kereszthalálának napja. Délben nem harangoznak, csak délután 15 órakor, még a rádióban is kereplő szól. Ahol lehet keresztutat is tartanak, de a négy falu, öt templomának közössége együtt vesz részt az esti szertartáson, és a gyász miatt csonkamisét tartanak. Nagyszombat, április 11-e Krisztus feltámadásának ünnepe. Jézus a sírban fekszik, ezért csöndes nap. Mezőfalván van egy kis kápolna, ahol a szent sírt kialakítják majd. Ezért megnyitják majd a kápolnát, s szépen feldíszítik, a helyi hívek jelentkezhetnek a sír őrzésére. Estefelé kezdődik a húsvéti feltámadás, amely külsőségeivel a tűzszenteléssel, gyertyaáldással különösen megindító szertartás az istenfélőknek és az érdeklődőknek egyaránt.