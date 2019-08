Az Aranydaru ezúttal Nagyvenyimen sportolt

Az Aranydaru Szállítómű Nyugdíjas Egyesület szombaton a nagyvenyi­mi sportcentrumban családi és sportnapot tartott.

A kezdés délelőtt tíz órára volt kiírva, de a tagság nagy része már kilenc órakor elfoglalta a helyiséget.

Ezért teljesen érthető, hogy amikor e cikk szerzője tizenegy óra körül meglátogatta a társaságot, már javában szólt a zene – a sárgalábú cinegére ropták a táncos kedvű aranydarusok.

(Egyébként le a kalappal az Új Duna együttes előtt, hiszen estig szolgáltatták a muzsikát a táncolni vágyó közönségnek.)

Sümegi Lajos szervezőtől megtudtuk, nyolcvanan vettek részt az eseményen, az Új Duna zenekar mellett fellépett a nap során Égető Ilonka nótaénekes, és minden rendelkezésre álló sportszert kipróbáltak, ha már egyszer családi és sportnapról beszélünk.

A szombati bulin, aki akart tekézhetett, kipróbálhatta a csocsót, a dartsot, a rexet.

Az Aranydaru egyesületre jellemző, hogy általában saját maguknak főznek, hatalmas bográcsban, most azonban a sportcentrum biztosította számukra, a kilencfogásos menüt és egy svédasztalt.

Zárásként a családi nappal egy időben zajló nagyvenyimi falunapot is meglátogatták, megnézték a Zenevonat előadását, amely LGT- dalokat adott elő. (A zenészek között volt két LGT-tag, Karácsony János és Solti János is.)

Az egyesület hatvan tagja legközelebb az augusztus 20-ai hosszú ünnepen Gyulára utazik négy napra, majd augusztus 28-án a Pesti Vigadóban vesznek részt egy hajókirándulással egybekötött Soltész Rezső-koncerten.