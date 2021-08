Az anyatejes táplálás a gyermekvállalás központi témája

A babát kilenc hónapon keresztül várjuk és tápláljuk a testünkben, egyek vagyunk, majd a megszületés után egy kis darabot tudunk még adni magunkból – ezt jelenti az anyatejes táplálás. Nem csak fizikai szükségletet elégít ki, a babának nem csak a pocakja lesz tőle tele, hanem a lelke is. Különösen fontos ez a téma a mai rohanó világban, amikor hasznos és haszontalan információkkal bombáznak bennünket, anyákat (is).

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumról derült ki az LMBTQ-érzékenyítés

Dunaföldvár – Még manapság is kevés valós, használható, támogató információhoz jutunk, ha a baba anyatejes táplálásáról van szó. Kicsit szemérmes a társadalom és a közvélemény is a témában.

A Czeizel Intézet témában nyilatkozó szakértője szerint olyan biológiai norma a szoptatás, amellyel meg lehet alapozni egy életre gyermekünk egészséget. Mert egy kisbaba számára nincs ideálisabb táplálék, hiszen amellett, hogy tökéletes tápanyagforrás, rövid és hosszú távú immunológiai védelmet nyújt. Fél éves korig még a legnagyobb melegben sem szükséges adni a babának anyatejes táplálás mellett mást – még vizet sem –, mert az anyatej egyszerűen kincset ér.

Az anyatej nemcsak tökéletes táplálékforrás, hanem az anya és a gyermek későbbi személyes kapcsolatában, a kötődés kialakulásában is döntő jelentőségű. Ezért a szoptatás fontosságához kétség sem fér, és talán nem túlzás állítanunk, hogy ideális esetben a kisbabás családok mindennapja az anyatej körül forog. Természetesen, mint minden fontos ügynek, így az anyatejes táplálásnak is van világnapja, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére 1992 óta augusztus elseje. Ekkor emlékeznek meg azokról az anyákról, akik egyéves kor után is szoptatják gyermeküket.

A dunaföldvári védőnők a világnap alkalmából minden évben köszöntik a helyi anyukákat. Idén egy, az eddigieknél nagyobb rendezvényt szerveztek, amelyet augusztus 19-én délután tartanak. Hiszen az elmúlt év közösségi összejövetele a pandémia miatt kimaradt. Varróné Bercsényi Mariann védőnőt kérdeztük a részletekről.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy minden édesanya szoptathasson, akinek nincs valamilyen genetikai elváltozása, betegsége, vagy nem szed olyan gyógyszert, ami megakadályozná ebben. Éppen ezért a szoptatás védelme közös felelősségünk. Ezért meghívtunk anyukát, várandós kismamát, apukát, babát sőt, még nagyobbacska testvért is a Varázskert bölcsőde udvarára. Sok érdekes programmal készülünk: várandós- és babamasszázs-előadás, hordozós és „Aktívmami Program” is lesz. Érdekes információkat hallgathatnak meg az érdeklődők a Dévény-módszerről, továbbá lesz mesesarok és „ökoanyuk” tapasztalataiból is meríthetnek a rendezvényre ellátogatók. „Várandós” asztalunknál szülésznő, valamint gyógy­tornász fogadja a felmerülő kérdéseket majd. A gyerekek szabad energiájának lekötéséhez ugrálóvár, csillámtetkó-készítés és arcfestés szolgál.

Szoptatni büszkeség, még akkor is, ha megbámulják

A védőnő egyébként maga is négygyermekes édesanya, és mint elmondta, mintegy tíz évig szoptatta gyermekeit. Maga is többször megtapasztalta, hogy ha úgy hozta az élet, hogy nyilvános helyen lett éhes a kisebb gyermek, megbámulták, még meg is szólták. Mégis arra biztat mindenkit, hogy a gyereke miatt büszkeséggel viselje.

A rendezvény egyik szereplőjét, Horváth Zsuzsit is megszólítottuk.

– Tudom, mennyire fontos és pozitív hatású testközelben tartani a gyermekünket. Akár szoptatni vagy hordozni a kötődés kialakulásához nagyon fontos, hiszen én is három évig szoptattam a kislányomat – mondta el a hordozási tanácsadó.