Az alsóörsi tábor generációk számára jelentett egyet a balatoni nyaralással

A Dunaújvárosi Hírlap 1972. június 20-i száma „Ünnepélyesen felavatták az alsóörsi úttörőtábort” címmel terjedelmes írásban számolt be a magyar tenger partjától alig két kilométerre felépült úttörőtábor megnyitásáról.

Alsóörs fogalommá vált a dunaújvárosi és várpalotai gyerekek körében, és generációk számára jelentett egyet a balatoni nyaralással. Akinek valamelyik szülője a Dunai Vasműben dolgozott, az jó esetben kétszer is eltölthetett tíz-tizennégy napot a tábor „tanácsi” és „vasműs” altáborában. Néhai anyai nagymamám (Kerék Józsefné Karola néni) kilenc nyáron dolgozott a tábor elsőnek megépült konyháján, és mindig szeretettel mesélt arról az időszakról. A város szinte minden iskolaigazgatóját és táboroztató pedagógusát ismerte. Mindig nagy szeretettel beszélt Schindele József­ről, aki a Vasvári első igazgatója volt.

Gyerekként a faluhoz való szülői kötődésem miatt egyszer sem táboroztam Alsóörsön, de arra volt példa, hogy az utcán sétálva meglátott egy tanárom, és szóvá tette, hogy miért távolodtam el a strandra sétáló csoporttól, s nagyon meglepődött, amikor kiderült, miért nem tartok velük.

A Várpalotán gyerekeskedő unkanővéremmel viszont megesett, hogy a várpalotai altáborban nyaralt, és a táborozása alatt nem nézhetett be a nagyszüleinkhez. Az egykor szegény, kifejezetten rossz ellátású Alsóörs nyári életét nagyon feldobták az itt nyaraló dunaújvárosi és várpalotai diákok, vagy, ahogy akkor mondták, pajtások. A Dunai Vasmű komoly fejlesztésekkel járult hozzá a község közműveinek korszerűsítéséhez.

Az első években a Sirály Étteremből vitték fel kis ­Nysa furgonnal az élelmet a tábor kicsi konyhájára. A Sirály Étterem ma is fogalom Alsóörsön, a hetvenes években még az Omega fellépéseinek is többször helyt adott.

Az új, nagy és tágas főzőkonyha elkészülte után helyben készültek az ételek, és szinte mindig maradt valamennyi repetának való. Ami gyerekként nem sikerült, az fiatal tanárként igen, és két nyáron is táboroztattam kőrösis gyerekeket az időközben gyermeküdülővé átnevezett intézményben. Kedves emlékek fűződnek ahhoz a két nyárhoz, és ma is jó szívvel gondolok vissza azokra az időkre.

Sajnos a gyermek­üdülő további üzemelése a két­ezres évek elején – hasonlóan több egykori táboréhoz – egyre nehezebbé vált, és harmincegy évnyi működést követően 2003-ban végleg megszűnt. Az üdülő hosszú évekig üresen állt, majd lassan teljesen lepusztult. Az egykor gyerekzsivajtól hangos épületek, és sportpályák az enyészeté lettek. A Google Maps 2021-es képén is jól látható, hogy az egykori dunaújvárosi és várpalotai tanácsi majd önkormányzati tulajdonban álló részről eltűntek az épületek, napjainkra már a faházak helyén lakóépületek épültek. A vasműs rész közösségi épületei még állnak, az egykor kényelmes kis faházaknak viszont már csak a betonalapjai vannak meg. Alsóörs napjainkra a Balaton egyik legszebb kis településévé vált.