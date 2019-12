Az álmok kapujában

Kilencvenkilenc végzős diák ingjére tűzték fel a 11. évfolyamosok az iskola emblémájával díszített szalagot tegnap este a Dunaújvárosi Egyetem sportcsarnokában.

A Széchenyi István Gimnázium búcsúzó osztályai meghatottsággal vegyes izgalommal vettek részt az ünnepségen.

Az öt osztálytól Kratzmajer Zoltán igazgató búcsúzott el. Beszédében hangsúlyozta, mennyire fontos nap ez a mai az utolsó évfolyamukat végző diákoknak. Minden adott ahhoz, hogy egy jó „buli” legyen az este, de valahogy mégis többről volt szó. Ahogy fogalmazott, mostantól már nem csak jogilag, hanem emberileg is felnőtté váltak valamennyien, és döntéseiknek hamarosan visszavonhatatlan következménye lesz. Megköszönte a diákokat oktató pedagógusoknak az áldozatos munkáját, a szülőket pedig arra kérte, hogy a továbbiakban is ilyen szeretettel, türelemmel és odaadással forduljanak gyermekeik felé.

A végzősöket arra biztatta, hogy merjenek nagyot álmodni, és ne engedjék, hogy bármi is a vágyaik beteljesülésének útjába álljon. A szalagtűzési ceremónia alatt minden osztály kapcsán kiemelte a talán legmeghatározóbb emlékeiket, a műsorok és a tánc előtt pedig sok sikert kívánt nekik a nagybetűs élethez.