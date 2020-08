Augusztus 20-án és a négynapos hosszú hétvégén változik a közlekedési rend

A vonatközlekedés is igazodik az augusztus 20-i ünnephez és az azt követő hosszú hétvégéhez.

Augusztus 19-én a pénteki, 20-án a szombati, 21-én és 22-én az ünnepnapi, 23-án a szokásos vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok. A munkanap-áthelyezés miatt 28-án a munkanapi, 29-én a pénteki menetrend lesz érvényes. Akár másfélszeresére is nőhet az utasszám egy átlagos hétvégéhez képest, ezért a menetjegyek vásárlásáról érdemes időben gondoskodni, illetve kihasználni az automatás és az online jegyváltás igénybevétele esetén nyújtott kedvezményeket – tájékoztat honlapján, a MÁV.

A vasúttársaság azt javasolja az utasoknak, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerülése érdekében használják a jegyértékesítő automatákat, az okostelefonokra letölthető MÁV applikációt, vagy vegyék igénybe az internetes jegyvásárlás és az otthoni menetjegynyomtatás lehetőségét. A megfelelő mobiltelefonon, tableten is bemutatható e-vonatjegy előnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül a nap 24 órájában meg lehet vásárolni, és legalább 10 százalékkal olcsóbb a pénztárban váltott jegyeknél. Az ünnepi időszakban is érvényesek az önkiszolgáló csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvezmények: automatából vásárolt vagy online váltott, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vonatjegyekre 10 százalékos kedvezményt nyújt a MÁV-START. Az utasok az ünnepi időszakban is csaknem napi 150 többnyire csúcsidőn kívüli, kevésbé kihasznált járatra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvezménnyel, amennyiben online vásárolják meg.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőtt csoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményükkel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt augusztus 19-én 10 órától 23-án éjfélig vehetik igénybe. A hosszú hétvégét követő héten már az általános szabályok szerint, augusztus 28-án 10:00-tól 30-án éjfélig jár a kedvezmény a 26 éven aluliak részére.

Jelzik az InterCity foglaltságát

A felkészülés és a megnövelt kapacitás ellenére – egyes népszerűbb utazási időpontokban – gyorsan megtelhetnek az InterCity-vonatok, ezekre érdemes elővételben megvenni a menet- és helyjegyeket. Az InterCity-khez a helyfoglalások figyelembevételével – a lehetőségekhez mérten – pluszkocsikat kapcsol a vasúttársaság. Azok az utasok, akinek már nem áll rendelkezésre hely az InterCity-vonatokon a gyors-, sebes- illetve személyvonatokkal juthatnak el az úticéljukhoz. A hosszú hétvégén helybiztosítással közlekedő vonatok foglaltságának adatai augusztus 19-től megtekinthetők lesznek a MÁV-csoport honlapján. A tájékoztató jellegű adatokat naponta többször is frissíti a MÁV-START.