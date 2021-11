Átfogó képet kapunk 1965-től napjainkig

Ajánló – A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót.

Hugh Fielder: Pink Floyd – Behind The Wall – A teljes pszichedelikus történelem 1965-től napjainkig.

„Egy olyan zenekar története, amely újraformálta a zene fogalmát” – írja Bátky Zoltán énekes, zenész, szerkesztő.

A Pink Floyd, ahogy korábban még soha nem láthattuk!

Fedezzük fel a dalok mögött rejlő titkokat

A rocktörténet közel fél évszázadát felölelő Pink Floyd: Behind the Wall bemutatja a világ legnépszerűbb pszichedelikus együttesének drámai és izgalmas történetét. A Pink Floyd első átfogó, illusztrált krónikájában tanúi lehetünk a korai cambridge-i szárnypróbálgatásaiknak, átélhetjük, ahogy Syd Barrett dalszövegeket ír, ahogy elkészül a Dark Side of the Moon stúdióanyaga, de annak is, ahogy összekülönböznek egymással a zenekar tagjai.

Fedezzük fel a dalok mögött rejlő titkokat, ismerjük meg a legendás fényshow-k és színpadi technika fejlődését, a metsző vitákat és még sok érdekes kulisszatitkot. A teljes diszkográfia mellett a könyvben több mint 200 képet találunk Syd Barrett, Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright és Nick Mason fellépéseiről, közöttük ritka koncertfotókat, de a koncerttermeken kívüli életük őszinte dokumentumait is. A Pink Floyd: Behind the Wall betekintést enged az olvasónak az egyik valaha is színpadra lépő legforradalmibb együttes titkokkal teli életébe.

„Szárnyaló narratíva, kitűnő képek.” – áll a brain-damage.co.uk kritikájában.

„A zenekar nagyszabású története.” – írja a Psychobabble 200. Forrás: bookline.hu