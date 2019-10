Átadták az új óvoda-bölcsőde épületszárnyat Perkátán

Átadták az új óvoda-bölcsőde épületszárny Perkátán. A megnyitó ünnepséget az óvoda udvarában tartották, ahova a meghívást kaptak az intézmény egykori és jelenlegi dolgozói is.

Az ünnepség során elsőként köszöntőbeszédet tartott Somogyi Balázs polgármester

A perkátai óvoda története még a XIX. századra, most már 141 évre nyúlik vissza, amikor a Perkátát akkor birtokló Győry-család kisdedóvót alapított – kezdte beszédét a polgármester, mely során kiemelte, hogy az Európai Uniós forrásnak köszönhetően nem csupán új óvoda épületről, csoportról beszélhetünk, hanem bölcsőde létesítéséről is.

Köszönetet mondott az intézményvezetőnek, a dolgozóknak és a szülőknek is, a munkálatok során tanúsított segítségükért és türelmükért, valamint Fejér Megye Önkormányzatának is a projekt iránti figyelméért, támogatásáért.

Ezt követően átadta a szót dr. Molnár Krisztiánnak, a Fejér megyei közgyűlés elnökének, aki örömét fejezte ki, hogy Perkátán megvalósult a pályázat, s annak köszönhetően az új épületszárny elkészült, továbbá elmondta, hogy megyei szinten számos településen fejlesztés valósult meg, Fejér megye halad előre.

Az avatóbeszédét követően dr. Molnár Krisztián elnök, Somogyi Balázs polgármester, Bogó Anikó igazgató és Cseréné Marczal Zsuzsanna igazgatóval közösen átvágta az avatási szalagot az épület előtt, majd a Szivárvány Óvoda Fecske csoportjának szüreti hangulatú műsorát tekinthették meg a vendégek, akiket Gálné Bölcskei Rita, Horváth Fanni és Poszkoli Krisztina készítettek fel az eseményre.

A műsor után Bogó Anikó, a Perkátai Általános Művelődési Központ igazgatójának beszéde következett. Az igazgató elmondta, hogy noha nagy utat tettek már meg a Szivárvány Óvoda fejlesztése kapcsán, még van feladatuk: szeretnének az épületek köré új kerítéseket készíttetni, valamint az óvoda konyhának a felújítására is keresik a lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos a település életében, hogy a perkátai gyerekek kiváló körülmények között tudjanak a köznevelési intézményekbe járni, fejlődni ott.

A beszédek sorát Cseréné Marczal Zsuzsanna, a Szivárvány Óvoda igazgatója zárta. Visszaemlékezett, hogy 28 éve várják, hogy megépüljön az óvoda másik fele, így hát egy régi álom vált valóra az új épületszárny létesítésével. Hangsúlyozta, hogy milyen sokat jelent a település életében, hogy újra van bölcsődéje, továbbá kiemelte az épületben kialakított tornaszoba fontosságát, amely a gyerekek mozgás igényének kielégítéséhez, a mozgásfejlesztések megvalósulásához járul hozzá.

– Kívánom, hogy az intézmény minden dolgozója, kisgyermeke úgy érezze, hogy jó itt dolgozni, óvodásnak, bölcsődésnek lenni – mondta beszédében Cseréné Marczal Zsuzsanna. – Bízom benne, hogy lelkiismeretes pedagógiai munkánkkal ebben a szép épületben boldog bölcsődés és óvodáskort tudunk biztosítani a perkátai kisgyermekek számára.

Az avató ünnepség végén minden vendég megtekinthette az új épület részt, valamint egy fogadással is várták őket az óvoda aulájában.