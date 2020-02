Asszonyok, nők segítségének diadala

Napjainkban egymást érik a jótékony akciók, nemesebbnél nemesebb célokat maguk elé tűzve. Vajon min múlik egy jószándékú kezdeményezés sikere?

Az elmúlt időben olyan jótékonysági kampányok bonyolódnak dicsőséges eredménnyel, ahol kifejezetten egy célcsoportra össz­pontosítanak a szervezők. Így a megszólított támogatók, leendő jótevők könnyen tudnak azonosulni, tisztábban láthatják kisebb rászoruló csoportok problémáit, akként, mint ahogy a gazdaságban is sikeresebb a pozicionálást követő profitorientált döntés is.

A Kulcson elhelyezett Enni adok doboz sikere adta az ötletet egy speciálisan nőknek célzott akcióhoz. Az alapgondolat abból indult ki, hogy a nehéz anyagi körülmények között élő nők természetesen rászorult helyzetükben is szeretnék megőrizni a méltóságukat és nőiségüket, amiben a nekik szánt csomagok nagyon sokat tudnak segíteni.

– A várakozáson felül nagy sikerrel zajlott le a Kulcsi nők a nőkért adománygyűjtő akció, még az idősek otthonában élő hölgyeknek is juttatni tudtunk az adományokból – mondta el lapunknak Pádár Edit és Márkovicsné Gizus szervező, akik nagy lelkesedéssel maguk válogatták ki az adományokat, és állították össze a csomagokat a faluházba érkezett piperetermékek közül.

A várakozáson felül nagy sikerrel zárult az akció a településen

Pedig „csak” nőket invitáltak csatlakozásra egy kulcsi közösségi médiaposztban. Az javasolták, hogy a csomagokba kerüljön szappan, tusfürdő, sampon, dezodor, intim törlőkendő, papír zsebkendő, akár körömlakk, rúzs – amire egy nőnek szüksége lehet. Mint írták, az a céljuk, hogy rászoruló nőknek nyújtsanak segítséget. Azt kérték, hogy alapvető higiénés csomagot készítsen minden adományozni szándékozó, amit majd a kampány után, a nehéz körülmények között élő kulcsi nőknek ajánlanak fel. A támogató csomagokat a faluházban rakhatta le minden szép lelkű felajánló. Így lett egy posztból sikertörténet, mert a sok, neve elhallgatását kérő civil patrónus mellett két jelentősebb, kulcsi kötődés nélküli nagyobb jótevő csapat is a kezdeményezés mellé állt: az acélmű női munkavállalóinak csoportja és a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia.

– A szervezőket a kulcsi Enni adok ételadományozó doboz kezdeményezése révén már jól ismertem. A célzottan hölgyeknek szóló jótékonysági akció mellett egy női csapat nem mehet el szó nélkül, igazi összetartó kollektívaként, egy emberként csatlakoztunk a kezdeményezéshez – mondta el a témával kapcsolatban Mátéfi Eszter, a kézilabda akadémia szakmai igazgatója.