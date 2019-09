Áramszünet lesz szerdán a város egyes részein

A hálózat biztonságos működése érdekében rendszeres időszakonként ellenőrzést – s amennyiben szükséges –, javítást, korszerűsítést végez az E.ON a hálózatán.

Emiatt szeptember 25-én, szerdán 8 és 15.30 óra közötti időben áramszünetre kell számítani Dunaújvárosban a Béke tér és a Kenyérgyári út környékén. Szünetel az áramszolgáltatás rövidebb-hosszabb időre a Béke tér 3. szám alatt (a tömb­épületekben működő összes vállalkozást is érinti), a Budai Nagy Antal úton (a Volán-telep, posta járműtelep, Dunacast Kft., a garázsok során is), a Gáztelep utcában (az egész garázsváros, 689/12/13/14 hrsz.), a Kenyérgyári út 1–7. szám (volt kenyérgyár területén lévő vállalkozások, Penny Market, üzletsor, volt Duvév területe, Angyalfi autókölcsönző, Zrt.), Kenyérgyári út 2–4. szám, Kenyérgyári út 3–7. szám, Kenyérgyári út 4–8. szám (az ott lévő telephelyeken az összes vállalkozás), a Lokomotív utca (autós diszkont, kamionparkoló, TBG Transzbeton Kft., térfigyelő kamerák) a Lőtéri út, a 1052 hrsz. tanya, a Piac tér (a kínai áruház és az ott lévő vállalkozások), a Távvezeték utca és a Tűzálló utca (garázsoknál is) területén.