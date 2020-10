Állati tárlat a Gárdonyiban az öko jegyében

A Gárdonyi Géza Görögkatolikus Általános Iskola diákjai számára emlékezetes volt az idei – október elején megrendezett – állatok világnapja.

Ahogy már olvashatták lapunkban a gárdonyisok segítségével a Dunaújvárosi Állatvédő Egyesület több mint száz kilogramm adománnyal gazdagodott.

Ebben az évben minden osztály az osztályfőnöki órák keretében foglalkozott az állattartással és az állatok világnapja jelentőségével, illetve egy kiállítással is kapcsolódtak a témához azzal a céllal, hogy az állatok és a környezethez való felelős viselkedés alapvetéseit elmélyítsék.

– Miután örökös ökoiskola vagyunk, ezért arra kértük a nebulókat, hogy újrahasznosított és természetes anyagokból, termésekből is alkossanak állatfigurákat – kezdte az iskola előterében megrendezett kiállítás bemutatóját Sánta Dóra, az iskola egyik elkötelezetten állatvédő tanára.

A kiállítás darabjai otthon, vagy egy-egy rajz- vagy technikaóra alkalmával készültek. Sok osztály közösen alkotott egy-egy nagyobb és komplexebb alkotást.

– Ma már az internet nagyon sok jó ötletet kínál, de a kivitelezés saját kezű „gárdonyis” minden esetben. Minden osztály örömmel vett részt a kiállítási anyagok készítésében, sokszor a tanulmányaikban kicsit szerényebben teljesítő gyerekek sokkal lelkesebben is. A kiállítási darabokat egy háromfős zsűri fogja elbírálni. Minden alkotót jutalmazunk majd, de a legjobb csapatmunkát a legkreatívabb és legszuperebb munkákat külön is. A kiállítás október végéig lesz megtekinthető – mondta el lapunknak Sánta Dóra tanárnő.