A kisebb gyerekek elhelyezése nyáron nem egyszerű feladat

A kisebb gyerekek elhelyezése nyáron nem egyszerű fel­adat – van, aki napközis táborokkal, más nagyszülőkkel oldja meg a logisztikát.

Benne járunk a nyár kellős közepében, a szülők lassan már megszokták, hogy a kisgyerek felügyeletét valahogyan meg kell oldani. Olyan, hogy kulcsos gyerek, már nincs, ezt leszögezhetjük. Valahogy nem nagyon látunk gyerekeket lézengeni az utcákon, grundokon úgy, mint egykoron.

Az apa egy órával előbb jár munkába, hogy anya is dolgozhasson

Ennek oka lehet az, hogy több időt töltenek a gyerekek a virtuális térben, de az is, hogy a 21. században nagyobb a felügyelet felettük. A közel három hónapos „gyerekelhelyezési logisztika” azonban ma sem könnyű feladat, még úgy sem, hogy egyre több lehetőség adódik, kezdve a napközis táboroktól a munkahelyi óvodákon keresztül a rugalmas időbeosztás kialakításáig. Nincs sablon, amely szerint minden család működik, hiszen nincs két egyforma életközösség sem. Áldás, ha „bevethető” nagyszülő van a háznál, ahogy az is, ha baba miatt otthon van az anyuka, ezért adott, hogy a nagyobb gyerek is otthon lehet. De ahol szinte mindenki dolgozik, ott komoly szervezési munkát igényel a nyár. Így van ez például a székesfehérvári Bogdán családnál, amely rendkívüli logisztikai tehetségről tesz tanúbizonyságot ezen a nyáron.

– Sokat vannak a gyerekek a közelben lakó nagymamánál, aki azonban nyugdíjasként is dolgozik, s hát időnként ő is elmegy nyaralni. A másik nagyszülők is befoghatók, s noha a város mellett élnek, lehet vinni hozzájuk a gyerekeket.

– A férjem s én dolgozunk, de a felügyeletet egészen jól megoldjuk. Peti egy fehérvári multicégnél dolgozik, s nagyon jó, hogy bizonyos keretek között rugalmasan kezelhető a beosztása. Most például egy órával korábban járt be dolgozni, hajnali 5-re, hogy egy órával korábban eljöhessen. Azért, hogy én elindulhassak a munkába – vázolta a helyzetüket Bogdán-Sincki Andrea, Laura és Frida anyukája.

Ez a példa is jól mutatja, hogy egyre több munkáltató igyekszik rugalmasan kezelni a nyáron felmerülő helyzeteket, hiszen tudják: a jó munkaerő megbízható, és nem él vissza a helyzettel. Az édesanyák esetében is rájöttek a munkáltatók: ha lehetőséget biztosítanak a részmunkaidőre, bizonyos esetekben az otthoni munkavégzés lehetőségére, illetve a rugalmas időbeosztásra, sokkal nagyobb eséllyel tarthatják meg a minőségi szakmai tudással rendelkező alkalmazottakat. Andrea például négyórás munkakörben dolgozik, változó munkarendben, így azért lényegesen könnyebben megoldható a gyerekek elhelyezése.

Laura és Frida noha még kicsik, már ismerik a napközis táborok nyújtotta lehetőségeket is. Egy testvérkedvezményes, a lakóhelyükhöz és munkahelyükhöz közeli kiscsoportos táborban egy hetet közel 30 ezer forintért vettek igénybe.

Ami élménynek tökéletes, biztonságos felügyeletet és kényelmes lehetőséget jelentett, de azért nem olcsó mulatság, egész nyárra nem megoldás:

– Ha végiggondoljuk, akkor aki megteheti, hogy szabadságot vegyen ki, anyagilag körülbelül ugyanott van, mint ha kifizeti a tábort – világít rá az édesanya. Még egy hetet emiatt sem terveztek a kicsiknek, már csak azért sem, mert a legidősebb is csak 6 éves. Az igazi táborok időszaka későbbi korban jön el – a fehérváriak nagy része előszeretettel küldi a nagyobbakat a Bregyóba vagy a Velencei-tó melletti táborba, ahol kedvezményesen nyaralhatnak. Persze ma már elképesztő mennyiségű tematikus tábor közül is választhatnak a szülők: van tánc-, mese-, pszichodráma-, lovas-, informatikai, pályaorientációs-, fotós-, digitális, kézműves- és hagyományőrző-tábor is, hogy csak néhányat említsünk a sok közül. Azonban most már „csak” négy hetet kell valahogy megoldani, és az intézményesített nevelés, oktatás megoldja a gyerek felügyeletét – is.