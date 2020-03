Alapos kézmosás szappannal

A megfelelő higiéné elérése érdekében nagyon fontos a megfelelő kézmosás.

Nem elég, ha csak odatartjuk a kezünket, aztán éppen hogy csak leöblítjük, mert a szappan használata teszi lehetővé a látható és láthatatlan szennyeződések és baktériumok eltávolítását. Tehát, mindig használjunk szappant!

Riasztó sebességgel képesek szaporodni a baktériumok: egyetlen kórokozóból a számára kedvező körülmények között tizenkét óra alatt nyolc és fél millió lesz, és ha semmi sem akadályozná sokasodásukat, akkor három nap alatt az egész földet ellepnék. A baktériumoknak „tetsző” körülményeket kell tehát megszüntetni, amelynek leghatékonyabb és legolcsóbb módja a szappannal való kézmosás.

Leghatékonyabb mód a szappannal való, meleg vizes kézmosás

Hogyan kell kezet mosni? A helyes kézmosás 5 lépése a következő: nedvesítsük meg kezünket, meleg vizet használjunk. Szappanozzuk be. A kézmosáshoz megfelel a közönséges, nem antibakteriális szappan is. Dörzsöljük át kezünket legalább 20 másodpercig. Mossuk meg a tenyeret, a kézfejet, a csuklót, az ujjak közét és a köröm alatt is, utóbbihoz használjunk körömkefét. A gyerekek mérhetik a szükséges időt úgy is, hogy közben egy megfelelő hosszúságú dalt elénekelnek. Öblítsük le a kezet bő, folyó vízzel. Tiszta és száraz törülközővel szárítsuk meg, vagy ennek hiányában rázzuk a kezünket a levegőben, amíg meg nem szárad.

Néhány tevékenység, amelyek alkalmával ajánlott a kézmosás: mosdó használata előtt és után, evés előtt, hazaérkezés után, beteglátogatás előtt és után, tüsszentés után, állatsimogatás után.