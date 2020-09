Alapjövedelem, kampánynyitó és más

A múlt héten tartott sajtótájékoztatót Szabó Zsolt gazdasági alpolgármester a mozi előtt az alapjövedelemről. Arról a témáról, amelyet 13 éve nem sikerült uniós szinten tető alá hozni, és amely nyomaiban erősen emlékeztethet a marxizmus alapjaira.

Tény, hogy a Párbeszéd elnökségi tagjának frissen megint megválasztott elnökségi tagjától, Szabó Zsolttól kevesebb információt kaphattak, akiket ez a téma helyi szinten érdekelt, mint Tordai Bencétől, a párt kommunikációs főgurujától, aki egészen elképesztő dolgokat hordott össze a témában. Benjamin Franklin mondta a következőt és ezzel a sajtótájékoztató tartalmi részének feszegetését le is zárjuk – szerkesztőségünk nem véletlenül nem képviselte magát az eseményen –

„Amint az emberek rájönnek, hogy pénzt szavazhatnak meg saját maguknak, az a köztársaság végét jelenti”.

Inkább azzal foglalkoznánk, hogy mi is volt ez az egész esemény. Szabó Zsolt tagja a Rajta Újváros Egyesületnek, velük nyert helyi választást, s körükben lett alpolgármester. Most mégis saját pártja címere alatt állt ki a nyilvánosság elé. Nekünk ez olybá tűnik, hogy elkezdődött a fészkelődés vagy inkább az igazodás, a saját hang fontosságának kihangsúlyozása. Nyilván a mostani közgyűlés rajtás többségében és annak környékén is vannak olyanok, akik szívesen lennének országgyűlési képviselők. Mondjuk ez Ferenc testvér nélkül nehéz lesz, hiszen az ellenzéki oldalon ő fújja a passzátszelet, ami csak erősödni fog 2022-ig a sajátjai körében. Az alapjövedelem egyébként az országrontó kommunikációjában is erősen jelen van, tehát az sem elképzelhetetlen, hogy a kis Párbeszéd jó szimattal már most elkezdte magát pozicionálni egy kis dörgölőzéssel, és ezt kiadták a lokális erőiknek is, helyben jelesül Szabó Zsoltnak. Kampánynyitó sajtótájékoztató – szerepelt a sajtómeghívóban. Hogy ez az alapjövedelem kampányát indítja, amellyel lehet, hogy végighaknizzák az egész országot, vagy esetleg már a 2022-es választás kampányát, azt az idő rövidesen eldönti, és választ kapunk erre a kérdésre.

A Városháza térre hirdették meg a sajtótájékoztatót, de mégsem ott tartották

Beszédes részlet viszont, hogy a tájékoztatót a Városháza térre hirdették meg, de értesüléseink szerint a helyszín az utolsó pillanatokban módosult. Lehet, hogy a városvezetés még csak látszólag sem akart azonosulni a Párbeszéd törekvéseivel, és ezért nem lehetett a sajtótájékoztató párbeszédes molinókkal telerakott helyszínének díszlete a városháza? Ezt nem tudjuk, de azért érdekes.