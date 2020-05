Akár jégeső is eshet ma este

Az Országos Meteorológiai Szolgálat első fokú, azaz citromsárga figyelmezetetést adott ki Fejér megyére zivatar kialakulása miatt.

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2020.05.24. vasárnap éjfélig

ZIVATAROK Estétől egy északnyugat felől érkező hidegfront hatására a Dunántúlon egyre többfelé várhatók zivatarok, nagyobb eséllyel az Észak-Dunántúlon hevesebb zivatar is kialakulhat. A zivatarokat, heves zivatarokat viharos szél (>60-90 km/h, Észak-Dunántúlon akár ~>95 km/h), egy-egy helyen felhőszakadás (20-30 mm), és kisebb méretű jég (1-2 cm) kísérheti. Vasárnap elsősorban a déli országrészben, északkeleten, illetve keleten alakulhatnak ki további zivatarok. Ezekhez a zivatarokhoz leginkább viharos szél (60-80 km/h), apró szemű jég (<1 cm) társulhat.

SZÉL A front mögött késő estétől az Észak-Dunántúlon, vasárnap a Dunántúl más részein is nagyobb területen zivatartól függetlenül is viharossá fokozódik az északnyugati szél. A legerősebb lökések általában 60-75 km/h, a Dunántúli-középhegység és Sopron térségében az éjszakai és délelőtti órákban azonban egy-egy 80-85 km/h körüli széllökés is előfordulhat. Késő délutántól csillapodik a szél.

Fejér megye Jel Fok Esemény Leírás Zivatar Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

2020.05.23. 18:11 Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos előrejelzés: vasárnap reggeltől vasárnap éjfélig

Nyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, a déli órákra a keleti határ mentén is kisüt a nap. A zárt felhőtakaró feloszlását követően nappali gomolyfelhő-képződésre számíthatunk délután helyenként záporral, zivatarral. Kezdetben nagy területen lesz erős, néhol viharos az északnyugati szél, amely napközben fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű.