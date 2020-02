Ajándékozz tartalmas könyvet Bálint-napon!

Minden év február 14-én, Bálint-napon tartják az International Bookgiving Day-t, azaz a nemzetközi könyvajándékozó vagy „Ajándékozz egy könyvet!”-napot.

E könyves ünnep száz százalékban önkéntes kezdeményezés, és célja, hogy annyi gyermeknek adhassanak a felajánlók könyvet, amennyinek csak lehet, és megszeretessék velük az olvasást.

A kezdeményezés ennél tovább is megy: ne csak gyerekeknek adjunk könyveket, hanem ajándékozzunk bármely családtagnak vagy barátnak; hagyjuk azokat olyan helyen, ahol könnyen bárki elérheti (pl. váróterem); esetleg adományozzunk könyvtárnak, kórháznak vagy más szociális intézménynek, jótékonysági szervezetnek, amelyek maguk is igyekeznek olvasmányokkal ellátni a gyerekeket – olvasható mindez a József Attila Könyvtár Gyermekkönyvtárának felhívásában.

A helyi gyermekkönyvtár február 14-én ezúttal is megajándékozza kölcsönző olvasóit.

A nemzetközi könyvajándék nap szervezői arra is felhívják a figyelmet, hogy ajándékozhatunk jó állapotú könyvet a helyi könyvtárnak, kórháznak, napköziotthonnak, vagy olyan szervezetnek, amely használt könyveket juttat el rászoruló gyerekeknek. Mindemellett mindenkit bátorítanak arra, hogy segítse egész évben azon nonprofit szervezetek munkáját, amelyek könyvekkel látják el a gyerekeket.

A könyves ajándék napja egybeesik az egyre inkább nemzetközivé váló Valentin-nappal is.

A szerelmesek ünnepén is remek ötlet, hogy a párok egy-egy kötettel lepjék meg egymást.