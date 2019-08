A zarándokházért és a hittanteremért fognak össze

Tenni vágyó emberek álltak egy közös ügy, és a feladatokat összehangoló Papp László, a Nagykarácsonyi Hagyományőrző Egyesület elnöke mellé.

Az egyházi közösségüket vezető Kristofory Valter atya segítségére siettek, aki a helyi római katolikus plébánián is szolgál.

Papp László a jó célért végzett sikeres munka elégedettségével mesélt az elmúlt időszakukról:

– A közös munka rendkívül fontos, hatalmas erő rejlik benne. Az egyének külön-külön kicsi eredményeket tudnak produkálni, de ha összefognak, és egy közös célért kezdenek el dolgozni, a végeredmény hatalmassá tud válni. A Hagyományőrző Egyesület és a Vadvirág Nyugdíjasklub templomba járó tagjai a falu néhány lakójának segítségével bebizonyították, hogy az összefogással milyen szép eredményeket lehet elérni.

– Hogy miért segítettünk? Kristofory Valter atya szerteágazó feladatai miatt. Öt plébániát lát el szolgálattal. Nem tud egyszerre mindenütt jelen lenni, hogy a felmerülő feladatoknak személyesen járjon a végére. Az előző plébánosunk nem igényelte a segítséget, a most szolgáló pedig kifejezetten kéri azt. Tőle hallottuk: „ha segítetek, mindenkinek könnyebb lesz, és a végén pedig meglátjuk a fejlődést. Amit elvégzünk, az a miénk marad.”

– Rendbe hoztuk a zarándokházat és az ötven személyes hittantermet is. Az előbbi egy négyágyas szoba, amihez egy megfelelő vizesblokk is tartozik. Ezt a hívek adományaiból tettünk otthonosabbá. Ehhez az adakozók falvédőket, takarókat, szőnyegeket, ágyruhákat, képeket ajánlottak fel. Mellette sor került a bejárati ajtó rendbehozatalára is. Egy régi technikai hiányt is pótoltunk. Hangosítási rendszert szereltünk fel a belső térbe, amely majd akkor mutatja meg igazán a hasznát, amikor a Szent Miklós Általános Iskola, azaz a mi iskolánk gyerekei fognak szerepelni az egyes templomi események alatt. Újból elővettük és felújítottuk a torony csúcsáról már régen leszerelt öntöttvas keresztet, amit a bejárat melletti külső falfelületen helyeztünk el. Érdemes megállni a templom előtt, és gyönyörködni a látványban.

Papp László hozzátette: – Valter atya egy szentmise keretében áldotta meg a templomban az utóbbi időben létrehozott újításainkat. A hittanterem a szentségi áldás keretében a Szent László-terem elnevezést kapta. A szertartás végén az együtt munkálkodóknak egy emléklap átadásával tette emlékezetessé az összefogásukat, és megköszönte a munkánkat. Számunkra ez a nap is bebizonyította, hogy a sok kis feladat elvállalása, majd végrehajtása mindig egy kicsit előreviszi az ügyeinket, és a végeredmény bennünket gazdagít.