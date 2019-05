A Wesley–DaCapo iskola gálája a Bartókban

Gálaműsort adott hétfőn este a Wesley–­DaCapo Alapfokú Művészeti Iskola a Bartók nagytermében.

Az előadáson megjelent, rövid beszédet tartott és felolvasott egy zsoltárt dr. Iványi Gábor, a fenntartó Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke. A lelkész elmondta, mindig valóban nagy örömmel érkezik az év végi gálaműsorokra, ugyanis felidézi benne az emlékeket, amikor kisdiákként zeneiskolába járt. Kurina Laura, az iskola igazgatója emlékeztetett, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem megkereste őket tehetséggondozás céljából, így most egy többéves projekt kezdetén vannak, aminek keretében pedagógusaik már jártak továbbképzéseken, de a következő években a képzőművészeti ág tanulói is számíthatnak az egyetem segítségére. Felhívta a figyelmet arra, hogy iskolájukból többen sikeresen felvételiztek különféle művészeti iskolákba, sikerrel.

A két bájos kis konferanszié, Kecskés Míra és Kliszki Luca (akik maguk is felléptek a műsorban hangszeresként) az egyes műsorszámok előtt elsorolták, hogy a fellépők milyen sikereket értek el az adott zenei vagy táncprodukciókkal a különféle országos megmérettetéseken, és milyen minősítéseket gyűjtöttek be velük. Volt mit sorolniuk. Idén már nem csak az aulában berendezett kiállításon mutatkoztak be a festészet szakon tanuló nebulók, a színpadi produkciókba is bevonták őket és alkotásaikat.