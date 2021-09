A Vatikán levéltárából előkerül egy könyv

A Dunaújvárosi Hírlap független kiadó könyveladási adatai alapján összeállított sikerlistás könyvekből ajánl olvasnivalót. Daniel Silva: A rend

Gabriel Allon csendben, az éj leple alatt surran be Velencébe feleségével és két gyermekével, hogy ott töltse jól megérdemelt szabadságát. Ám amikor VII. Pál pápa hirtelen meghal, Rómába hívja a szentatya hű magántitkára, Luigi Donati érsek. A milliárdnyi katolikus hívővel azt közölték, hogy a pápa szívrohamban hunyt el, Donatinak azonban két jó oka is van arra, hogy gyilkosságra gyanakodjon. Eltűnt a Svájci Gárda egyik tagja, aki azon az éjszakán a pápa lakosztálya előtt állt őrt, valamint a levél is, amelyet a Szentatya élete utolsó óráiban fogalmazott. A levél, amelynek címzettje Gabriel Allon volt.

Közben a Vatikán titkos levéltárában felbukkan egy nagyon figyelemreméltó könyv. Egy rég betiltott evangélium, amely megkérdőjelezi az Újtestamentum leírását az emberiség történetének egyik legbaljóslatúbb eseményéről, s ezért a Szent Ilona-rend minden eszközzel próbálja megakadályozni, hogy Gabriel kezébe kerüljön. A homályos hátterű katolikus társaság, amely kapcsolatban áll az európai szélsőjobboldallal, azon ügyködik, hogy megszerezze az irányítást a pápaság fölött. És ez még csak a kezdet…

Daniela Silva 1960-ban született az amerikai Michigan államban. Kaliforniában nőtt fel, ahol nemzetközi kapcsolatokból diplomázott.

Írói karrierjét újságíróként kezdte United Press Internationalnél Washingtonban. Később UPI közel-keleti tudósítójaként Kairóban dolgozott. Házasságkötése után, 1987-ben tért vissza Washingtonba, ahol CNN producere lett. 1997-ben adták ki első regényét (The unlikely spy), amely óriási siker lett, olyannyira hogy otthagyta a CNN produceri munkáját, hogy „főállású író” legyen.

További könyvei közül több is New York Times Bestseller lett: A Moszad ügynöke és az oligarcha 2009-ben, A Moszad ügynöke és a Rembrandt ügy 2010-ben és A Moszad ügynöke és az európai terrorhullám 2011-ben.

Daniel Silva jelenleg is Washingtonban él feleségével, Jamie Gangellel és két gyermekükkel.

(Forrás: bookline.hu)