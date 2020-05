A vasműről egy árva szó sem esett

Az elmúlt hétvégén a város hivatalos honlapján is közzétették a Pintér Tamás polgármester online fogadóórájáról készült második videós összeállítást is.

Csakúgy, mint az előző alkalomnál, most is beszámolunk a legfontosabb elhangzott témákról azoknak, akik nem szeretnék végignézni az egész videót. A vírushelyzettel kapcsolatban elmondta, hogy 105 fő vett részt a városból a négy hazai orvos­egyetem koronavírus-szűrő vizsgálatán. A városi esetleges pozitív Covid–19-es betegek számáról nem tudott hivatalos számot mondani, mivel az adat még számára mint polgármesternek sem publikus. A lazító intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, hogy az uszodát a sportolók előtt ugyan megnyitották, de majd csak később dönt arról, hogy mikor nyit ki az intézmény a nagyközönség előtt is. Mint mondta, napokon belül döntenek arról is, hogy a május 24-re tervezett országos kirakodóvásár megtartását engedélyezik-e. Hétfőtől (május 18.) megnyitották a lefertőtlenített játszótereket. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a város kasszáját érzékenyen érintette a kormány által kirótt kötelező befizetés a vírusvédekezési alapba.

Feszes költségvetésről, kvázi pénztelenségről beszélt, a 100 millió forintos költségvetési tételről, amelyet az önkormányzati média idei finanszírozására már régen elkülönítettek, nem beszélt. A szokásos lakossági lomtalanításokról szólva elmondta, hogy ezek egyelőre nem lehetségesek, de később pótolják azokat. Szúnyoggyérítés több alkalommal is lesz a városban, közel 10 millió forintból. Az uszoda külső medencéjének felújítása már csak jövőre történik meg. A parkolók bővítésével kapcsolatban alternatív, költségkímélő megoldásokat helyezett kilátásba, mint például a Weiner körút egyirányúsítása. Az iskolák épületeinek felújításával kapcsolatban elmondta, hogy ezt pályázati pénzekből szeretnék megoldani.

Az élményfürdővel kapcsolatban cáfolta azt, hogy az ismét végleg bezárna. A fürdő szabadtéri részlegének pünkösdi megnyitását még vizsgálják. A bölcsődékben és óvodákban idén nem lesz nyári szünet. Az utcai szemetesek kihelyezéséről elmondta, hogy az folyamatos, de költséges feladat. TOP-os pályázat keretében bővítik a városi kerékpárutakat mintegy hét kilométer hosszan. A vasútállomásnál kialakítandó intermodális csomópontról szólva elmondta, hogy az a Modern Városok Program része. Jelenleg az engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció készül, 2022-ben érhet véget a projekt. És mint az címben is jeleztük: a vasmű helyzetéről egy árva szó sem hagyta el Pintér száját.