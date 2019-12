A vad is illik az ünnepi asztalra

A karácsonyi menü összeállításánál alapvetésnek tekintik hazánkban, hogy nincs karácsony halászlé nélkül. Pedig a fenti alapvetés nem teljesen igaz.

Miskolcon nőttem fel, és se otthon, se a rokonságban, de a szomszédoknál sem készült soha halászlé. Lehet, hogy ennek az volt az oka, hogy Borsod inkább a hegyeiről, mint a folyóiról híres. Persze tisztában vagyok azzal, hogy a hal fogyasztása a karácsonyi ünnepkör velejárója. De azzal is, hogy évszázadokon át az ünnepi ételekhez hozzátartoztak a vadhúsokból készített étkek. A vadhús azután lassanként kiment a „divatból”, leszoktunk róla.

Először is: évtizedekig hozzájutni sem lehetett, sőt, csupán néhány éve van az, hogy beszerezhető a vadhús. Most az a nagy gond, hogy rendkívül drága. Azonban úgy gondolom, karácsonykor, ha esetleg nem is szenteste, de másod- vagy harmadnap egy vadból készült étel csak odakívánkozik a család ünnepi asztalára. Segítségül álljon itt egy általam már többször elkészített recept, az őzragu burgonyagombóccal, a hozzávalók hat személyre bőven elegendőek.

Nos, lássuk! Szerezzünk be egy kilogramm őzcombot (persze helyettesíthetünk szarvassal vagy vaddisznóval), húsz dekagramm füstölt húsos szalonnát. Legyen a spájzban két darab közepes nagyságú vöröshagyma, három gerezd fokhagyma, három szál közepes nagyságú sárgarépa, két szál közepes fehérrépa, huszonöt deka­gramm vargánya (ha nincs, jó a szárított vagy a fagyasztott, vészhelyzetben a csiperke is megteszi), egy darab kisebb zeller és karalábé, egy csokor petrezselyem, egy liter húsalaplé (lehetőleg marha), két deciliter vörösbor, egy deciliter ecet, víz a pácléhoz. Só, őrölt bors, őrölt kömény, borókabogyó, szegfűszeg, őrölt pirospaprika (édes, füstölt, csípős) paradicsompüré, mustár.

Első lépésként a húst egy napra nedves pácba tesszük. A húst két centiméteres kockákra vágjuk, nagy darabokban helyezzük a vízbe a sárgarépát, a fehérrépát, a fokhagymát gerezdenként, a szegfűszeggel megtűzdelt vöröshagymát egészben, az ecetet és a vörösbor felét. Tizenöt percet főzzük, majd visszahűtjük, és egy napig hűtőben pihentetjük, majd a léből a húst kivesszük.

A kockára vágott szalonnát megpirítjuk, majd leszűrjük, a zsírján egy kis sertés vagy kacsazsírral kiegészítve, a hagymát megdinszteljük, majd a fokhagymát és a zöldségeket is. Ezután hozzátesszük a húst, amihez visszaöntjük a szalonnát. Egy kicsit még mindezt együtt pirítjuk, majd az ételünket föl­öntjük a húsalaplével, egy kevés paradicsompürével és mustárral ízesítjük. A „hajrában” hozzáadjuk a gombát, a maradék vörösbort, ízlés szerint fűszerezzük – egy kicsit csípősre – és készre főzzük. Ha valaki szereti, még tárkonnyal, tejszínnel és citromlével „bolondíthatja” a ragut.

A burgonyagombóc készítésénél egy kilogramm burgonyát héjában megfőzünk, majd a héját leszedjük, összetörjük, egy tojással, huszonöt deka liszttel, kevés zsírral és sóval összekeverjük, majd az így elkészült tésztából gombócokat formálunk, és ezt kifőzzük. Ha kész az étel, nincs más hátra, mint várni a vendégeket, és kínálni!

vezető képünk illusztráció