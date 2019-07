A túlzott hűtés ízületi gyulladást is okozhat

A légkondicionálás miatt nyáron is megfázhatunk, de a hűtött helyiség száraz levegője miatt jelentkezhet légszomj, a szem, a torok és az orrnyálkahártya kiszáradása, előfordulhat fejfájás és szédülés is. Megelőzni a problémákat a légkondicionáló megfelelő használatával lehet. Ne állítsák közvetlenül a testükre a hideg levegőt és figyelni kell arra is, hogy legfeljebb 5-8 fok legyen a különbség a kinti és a benti tér hőmérséklete között. Mivel a berendezés ugyanazt a levegőt forgatja, ami a helyiségben van, érdemes sokat szellőztetni. Ha pedig többen ülnek az irodában, és a többiek ragaszkodnak a hideghez, tartsanak maguknál egy vékonyabb pulóvert!