A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Fábián Péter ajánlja Mark Cheverton: Szörnyek inváziója című könyvét.

„Csakhogy Gameknight már nem úgy gondolt magára, mint aki bárkinek is az oldalán áll… Leszámítva persze saját magát.”

A Minecraft napjaink egyik legnépszerűbb számítógépes játéka. A több mint 100 millió regisztrált felhasználóval rendelkező játékban lenyűgöző dolgok hozhatók létre a különböző építőanyagok segítségével (például: fa, kő, föld, homok). A programban többféle játékmódot is választhatunk: a kreatív módban a játékosok minden nyersanyaghoz hozzáférhetnek, és tudnak repülni. Itt kihasználhatják kreativitásukat, hatalmas épületeket emelhetnek, sőt, egész városokat építhetnek. Az igazi kihívást azonban a túlélőmód jelenti: a játékosoknak kezdetben semmilyen felszerelés, eszköz nincs a birtokukban, és gyorsan cselekedniük kell – ugyanis hamar leszáll az éj, s megjelennek a szörnyek, amelyeknek egyetlen célja a pusztítás. Az egyjátékos mód mellett a játékosoknak lehetőségük van többjátékos módban is kipróbálni a programot. Ennek során egy közös cél érdekében összefoghatnak.

A többjátékos módban egymás ellen is küzdhetnek

A regény főszereplője, Gameknight999 rendkívül sokat játszik a Minecrafttal. Ám ahelyett, hogy kreativitását használná ki, inkább azt élvezi, ha mások építményeit rombolhatja le, mások szórakozását teheti tönkre. Egyszer azonban apja találmányának köszönhetően a játékban találja magát. Szembesülnie kell múltbeli tetteinek következményeivel, s végül rá hárul a feladat, hogy megmentse a világot, ugyanis a szörnyek már nem csupán a Minecraftra jelentenek fenyegetést…

A történet főként a játékot ismerőknek szól. Akik nem jártasak a program világában, azok egyszerű, könnyen érhető magyarázatokat kapnak az ismeretlen fogalmakról (NJK – nem játékos karakter; griefer – aki szándékosan idegesíti vagy zaklatja a többi játékost).

A könyv rövid utószavát dr. Parti Katalin kriminológus írta, aki a felnőttekkel ismerteti meg a számítógépes játékok veszélyeit, az internetes zaklatás, a cyberbullying jelenségét.

„A cyberbullying kriminológus kutatójaként azért ajánlom a könyvet a szülőknek, mert testközelbe hozza a többszereplős online játékokat, amelyeket legalább egyszer az életben minden gyerek kipróbál, és több-kevesebb időt el is tölt bennük.”