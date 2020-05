A tiszta ruhákhoz elengedhetetlen a tiszta mosógép

Ahhoz, hogy ruháink mindig frissek és illatosak legyenek, legalább havonta egyszer érdemes a mosási folyamatok „főszereplőjének” higiéniájára is kellő figyelmet fordítani.

Ez a művelet nem csak a benne mosott anyagoknak kedvez, de a gép élettartamát is megnövelheti, ugyanis kellő odafigyelés hiányában a gép a penész és a kórokozók melegágya lehet. Vegyszerek nélkül is hatékony eredményt érhetünk el. A 30-40 fokos programokon a bacilusok nem pusztulnak el. A kórokozók kiirtásának legegyszerűbb formája, ha indítunk egy 90 fokos mosást. Ezt végrehajthatjuk úgy is, hogy a gép üres, de összeköthetjük a kellemeset a hasznossal, és berakhatunk néhány olyan textilt is, melyek bírják a magas hőfokot.

A vízkőlerakódás szintén komoly problémákhoz vezethet. A vízkőtlenítéshez némi citromsav szükséges. Keverjünk össze nyolc kanál citromsavat egy kevés vízzel, majd az így kapott pépes elegyet öntsük a gép dobjába. Ezt követően indítsunk egy üres programot legalább hatvan fokon. A legegyszerűbb megoldásnak a szódabikarbónás tisztítás mondható. Ezt bármilyen gyakorisággal elvégezhetjük, és még üresjáratra sincs szükség hozzá. Csak adagoljunk egy-két evőkanálnyi mennyiséget a mosóporhoz, és már indulhat is a tisztítási és egyben mosási program.