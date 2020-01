A termálvíz nem ugyanaz, mint a gyógyvíz, érdemes körülnézni

A hazai fürdőkultúrában valamikor a 2000-es évek elején következett be hatalmas robbanás, amikor kimondták, hogy termál- és gyógyvizeinknek akkor van igazán értéke, ha felszínre hozva hasznosítják őket.

A termálvíz azonban nem ugyanaz, mint a gyógyvíz, ezért érdemes egy kicsit körbejárni: kiknek, mire ajánlott a meleg vizes gyógyfürdő?

A termál- és a gyógyvizet sokszor mossák egybe, aminek az egyik oka talán az, hogy a 2000-es évek elején épült fürdők többsége úgynevezett élmény- és gyógyfürdő, ahol kettő az egyben módon egy tető alatt érhetők el a termálvizes és a gyógyvizes medencék. Nézzük azonban először, hogyan osztályozzák a vizet.

Csak 15-20 percig javasolt a gyógyvízben ülni

– Az első kategória a „sima” csapvíz, más néven ivóvíz. Az ásványvíz abban tér el tőle, hogy meghatározott mennyiségű ásványi anyagot tartalmaz. A termálvíz olyan ásványvíz, amelyben literenként 1000 milligramm ásvány található és legalább 33 fokos hőmérsékleten tör a felszínre. Gyógyvíznek azokat a termálvizeket nevezzük, amelyek bizonyítottan rendelkeznek gyógyhatással – magyarázta Kovacsics Imre, az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő vezérigazgatója. A gyógyfürdő kifejezés viszont bizonyos szempontból megtévesztő is lehet, ugyanis a titulushoz – amely egy külön engedélyeztetési folyamat eredménye – nem a gyógyvíz megléte a szükséges feltétel, hanem az, hogy a fürdőben elérhetők legyenek fürdőgyógyászati kezelések. Történjenek ezek gyógyvízzel, termálvízzel, vagy csak simán melegített közműhálózati vízzel. Na de vissza a gyógyvízhez: hazánkban, ásványi anyag összetételét tekintve, több mint 60 fajta víz létezik, ami azt jelenti, hogy több mint 60 fajta problémára alkalmazhatók, külsőleg vagy belsőleg.

Ezért, aki gyógy­vízkúrára szeretne menni, feltétlenül ellenőrizze, hogy annak a helynek a vízösszetétele megfelelő-e a problémájára. – Az nem kúra, ha egy nap háromszor beleülök a vízbe a szabadság alatt. A tudományosan ajánlott mennyiség félévente 60 kezelés, amelyet tizenötször négyfajta kezelés formájában lehet az OEP-nél igénybe venni. Vagyis a fürdő mellett kiírnak például súlyfürdőt, masszázst és iszappakolást. Ugyanakkor senki ne ringassa magát abban a hitben, hogy egy teljes kúra végére a meglévő problémája teljesen megszűnik, vagy akár el is múlik. A fürdőkúra „csak” a tünetek enyhítésében, vagy egy betegség előrehaladásának lassításában segít, ezért érdemes félévente megismételni. Sok esetben persze ez is nagyon sokat jelent. És most lássuk a gyógy­-

vizes medencék használatának szabályait, amelyek szinte teljesen megegyeznek a fürdő és szauna használatának íratlan szabályaival. Fertőző, vagy lázas betegséggel, nyílt sebbel ne menjenek meleg vízbe! Azok, akik magas vérnyomásban szenvednek, fokozottan figyeljenek a meleg vízben tartózkodás időtartamára. Amúgy sem javasolt 15-20 percnél tovább ülni a gyógy­vízben.

– A fürdőzés egyik leginkább jótékony hatása a lazítás, a kikapcsolódás, a stressz­oldás. Ehhez azonban képesnek kell lennünk elcsendesedni, elengedni magunkat, és élvezni a vizet, a nyugalmat, hogy a test mellett a lélek is feltöltődhessen – fogalmazta meg a fürdőkultúra egyik alaptézisét Kovacsics Imre, aki szerint sajnos, ezen a téren van még hová fejlődniük a magyaroknak. Ennek kapcsán azt is tisztáztuk, hogy 14 éven aluli gyermekeknek nem azért nem javasolják a gyógyvizes medencéket, mert az káros lenne rájuk nézve, hanem azért, mert általában nem tudnak még úgy viselkedni, hogy ne zavarjanak másokat.