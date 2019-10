A tavaszt tél előtt kell előkészíteni – ezt mondják a régi, tapasztalt gazdák

Most azokat az őszi kerti munkákat gyűjtöttük össze, amelyek elvégzése hamarosan a körmünkre ég, ám mielőtt belevágnánk, érdemes szakkereskedést, szakembert felkeresni.

Itt van az ideje a gyümölcsfák, bogyósok telepítésének. Lenyűgöző kínálatból válogathatunk, a multiknál csalogató árelőnyt kaphatunk a vásárlás során, de kicsit jobb megeredési esélyekkel indulhatunk, ha az ültetésre vásárolt fákat faiskolából, kertészetből szerezzük be.

A konténeres, földlabdás fák szinte biztosan megerednek, a szabad gyökerű fák ültetésekor kiválasztásnál oda kell figyelni, hogy életképes csemetét vigyünk haza. Elsősorban a gyökeret kell jól megnézni, ez fontosabb, mint a korona. Legyen körkörös és legyenek benne vékonyabb és vastagabb gyökerek is a szakember tanácsai szerint. Az ültetőgödröt a tervezett telepítést megelőzően érdemes kiásni, úgy, hogy a gyökérátmérő kétszerese legyen.

Ha akár egy hónappal előbb ragadunk ásót, vagy ha az ültetőgödör elkészítése és az ültetés közben egy tél vonul el a gödör fölött, és csak tavasszal kerül majd sor az ültetésre, az sem nagy baj. Azonban a kertészeti szakemberek szerint két dologra mindig figyelmet kell és érdemes fordítani. Az ültetést megelőzően kerüljön a gödör aljára egy jókora lapátnyi szerves trágya, és a kellemetlen lakók ellen használjunk valamilyen rovarölő szert. Tehát mielőtt a csemetét beillesztenénk a gödörbe, fedjük be egy halom földdel a trágyát, s valamilyen talajfertőtlenítőt is szórjunk a gödörbe. Ennek beszerzését kizárólag szakkereskedésekben tehetjük meg.

A gyökér metszéséről megoszlanak a szakemberek véleményei. Talán mégsem hibázunk nagyot – a sokéves kertészeti tapasztalat szerint –, ha a megtört gyökérszálakat lemetsszük, s egyik-másik ép gyökér végéből is lecsippentünk egy keveset.

Azok számára, akik szeretik megcsodálni a tulipánok és nárciszok szépségét, eljött az idő, hogy megtegyék a szükséges előkészületeket a tavaszi virágpompáért, és beszerezzék a virághagymákat. A virághagyma-választék is igen gazdag, de csak azokban lesz örömünk tavasszal, amelyek egészségesek. Ültetni késő ősszel, még a fagyok beállta előtt érdemes.

Az őszi hónapokban szűkössé válnak a madarak természetes táplálékforrásai. Gondoskodjunk a madarakról, rakjunk ki eleséget a kertünkbe. Ha elkezdjük etetni kis barátainkat, nagyon fontos, hogy az eleség szempontjából mostoha időszakban végig tegyünk így, mert a kertünkbe szoktatott kismadarak el is pusztulhatnak, ha a megszokott helyeken nem találnak táplálékot.

Ha azt szeretnénk, hogy tavasszal ne a szomszéd fűje legyen zöldebb, hanem a mi kertünk legyen üde zöld, most van szükség némi gyepgondozásra. Trágyázzuk, szellőztessük, ha szükséges fiatalítsuk felülvetéssel, tisztítsuk meg a rothadó levelektől a gyepet. Az őszi fűnyírásokkal a gyepet körülbelül 3-4 centiméter magasságban kell tartani, mert a hosszabbra hagyott szálak a téli csapadékok nyomásától elgyengülnek.