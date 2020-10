A sokféle gyógyszerhez fiókelosztó dukál

A fájdalomcsillapítót, a kötszert, a lázmérőt olyan helyre kell tenni, hogy mindig kéznél legyen, amikor gyorsan szükség van rá.

A házi patikát érdemes jól elérhető, de a gyerekektől biztonságban levő helyre telepítenünk. Egyszerű, de könnyen használható hely lehet a kamrában az egyik polc alá szerelt kis gyógyszeres fiók. Készülhet sima bútorlapból vagy fából, de akár egy dizájnosabb kosár is lehet a gyógyszerek helye, ha azt a készen kapható sínbe illesztjük. A spájz helyett a konyhába is kerülhet vagy éppen a fürdőszobába. Aki naponta gyógyszert szed, vagy sokféle üvegcsét, tubust kell tárolnia, annak érdemes egy fiókelosztót is beszereznie.

Így még átláthatóbb a kéznél levő házi patika.

Ha rendszeresen utazunk, akkor egy úti csomagot érdemes összeállítanunk a legszükségesebb gyógyszerekből, kötszerből. Azokat tegyük kis dobozba vagy neszesszerbe, így indulás előtt csak egy mozdulattal a táskába emelhetjük. A gyógyszereket időnként nézzük át, amelyiknek lejárt a szavatossága, azt vigyük vissza a patikába, ahol leadhatjuk.