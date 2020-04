A sok kézmosás fokozottan igénybe veszi a bőrt

Az arc mellett a kezek vannak a leginkább kitéve az időjárás viszontagságainak. A szél, a hideg, a napsütés, de még az otthonunk fűtésének szárító hatása is nyomot hagyhat rajtuk. Ezenkívül a mostanság jóval gyakoribb fertőtlenítés és kézmosás is igénybe veszik a kéz bőrét. Hogyan ápoljuk?

A koronavírus miatti sok fertőtlenítéstől és szappanos kézmosástól hamarabb szárad ki a kezünk. A kirepedezett bőr nem csak kellemetlen és fájdalmas lehet, de gyakrabban alakul ki rajta gyulladás, elhúzódó esetben ekcéma.

Ha gumikesztyűt húznak, előtte érdemes behintőporozni a kezeiket, hogy ne fülledjenek bele a kesztyűbe, mivel az sem tesz jót a bőrnek. Mindig legyen a táskájukban egy nyugtató és regeneráló hatású kézkrém, amit használjanak olyan gyakran, amilyen gyakran csak szükségét érzik. A bőrápolás mellett a hidratálásra fektessenek a szokásosnál nagyobb hangsúlyt.

Éjszakára akár be is kenhetik a kezeiket gazdag, tápláló kézkrémmel és egy jól levegőző pamutkesztyűt is felhúzhatnak elalvás előtt. A meleg hatására a pórusok kitágulnak, így mélyebben a bőrbe tudnak jutni a krémben lévő hatóanyagok. Ha nincs kedvük egész éjszaka kesztyűben aludni, akkor a kesztyűt csak 20 percre hagyják a kezükön, majd a még fel nem szívódott krémet masszírozzák a bőrbe. Bevethetik az argán-, vagy a jojobaolajat is. Előbbi helyreállítja a bőr természetes zsírköpenyét, enyhíti a bőrpírt, táplálja a bőrt, utóbbi gazdag E-vitaminban és a körmök álla­potára is jó hatással van.

Alkalmazhatnak kézfürdőt is: mézes tejbe tegyenek néhány csepp olajat – például levendula, mandula –, amibe áztassák be a kezüket. A keverékhez olyan gyógynövényeket is adhatnak, mint például a kamilla vagy a menta. Az illóolajoknak köszönhetően kellemes, ellazult állapotba is kerülhetnek, így nem csak a kezük bőrét, de a lelküket is gyógyítják. A puha kezekért bevethetik a kézradírozást is. Ehhez speciálisan kézre kifejlesztett peeling termék javasolt, amellyel 2-3 perc alatt eltávolítható a száraz és elhalt szaruréteg.BB