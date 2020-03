A Rockmaraton szervezői gőzerővel készülnek

Nyakunkon a koronavírus-járvány, a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, betiltották az összes rendezvényt. Az intézkedések visszavonásig maradnak érvényben.

Dunaújvárosban a humán alpolgármester számolt be arról, hogy az összes nagyobb rendezvényt lefújják, vagy amit lehet elhalasztanak, viszont a júliusi rendezvényekhez még „nem nyúltak”. „A Rockmaraton szervezői egy közleményt adtak ki, miután a kormány elrendelte a veszélyhelyzet bevezetését. A tegnapi napon veszélyhelyzetet rendelt el a magyar kormány a koronavírus terjedése miatt, azóta sokan érdeklődtetek a Rockmaraton sorsa felől. Mi egyelőre bizakodóak vagyunk, nem feltételezzük, hogy a jelenlegi intézkedések négy hónapig kitartanának – ezért a továbbiakban is gőzerővel szervezzük az idei jubileumot. Benneteket arra kérünk, hogy vigyázzatok magatokra, és a szakemberek által javasolt, megfelelő módszerekkel védekezzetek a vírus ellen” – áll a közleményben. Mi is bízunk abban, hogy az ország minél könnyebben átvészeli ezt az időszakot, és abban is, hogy július 6–11. között csápolhatunk a koncerteken, és írhatunk az ottani élményeinkről olvasóinknak. Ennek megfelelően folytatjuk a téma feldolgozását, ahogy azt egy korábbi lapszámunkban meg is ígértük.

Délelőtti koncertek

A szervezők tájékoztatása szerint sok fesztiválozó kérte, hogy térjenek vissza a programba a délelőtti koncertek a fesztiválon. Így is lesz, húsz banda lép fel ezeken a délelőtti alkalmakon a Rockmaratonon.

Sztárfellépők

Idén 30 éves a svéd melodikus death metal egyik alapvetése – a Dark Tranquillity – a korábban két, svéd Grammy-díjra is jelölt ötösfogat ismét bizonyíthatja, hogy a göteborgi virtus mit sem kopik az évek során. Egy tizessel fejeli meg a DT korát a New York-i hardcore legenda – a koncertek vehemenciája bizony az Agnostic Front esetében sem összevethető az évekkel, novemberben új albumot is kidobtak, nincs lazsálás! Az Eskimo Callboy is a közelmúltban jelentkezett új lemezzel – a német metalcore csapat biztosan hoz új dalokat is magával jövő júliusban.

Újítások a szállás terén

Közkívánatra a 2020-as jubileumi Rockmaratonon a bérletes fesztiválozók számára elérhetővé vált a mobilszállás lehetősége a fesztivál területén belül. Úgynevezett Dómházakat lehet bérelni. A Dómház egy 9 négyzetméteres lábakon álló fémrácsos félgömb szerkezet, fehér sátorponyva ajtaja lakattal zárható, két vagy három ember számára matracokkal felszerelt. Kizárólag hetibérlet mellé váltható, korlátozott számban elérhető, a készlet erejéig foglalható.

A fesztivált július 6–11. között rendezik meg a Szalki-szigeten. A jegyárakról és a jegyvásárlásról a rendezvény honlapján lehet tájékozódni. Mi pedig folytatjuk cikksorozatunkat, a fesztivál fellépőiről és újdonságairól adunk majd összefoglalót az elkövetkezendő hetekben.