A Rockmaraton első nagyágyúi

2020. július 6–11. között ezúttal is a dunaújvárosi Szalki-sziget ad otthont az immár 30. Rockmaratonnak.

Kezdetnek 9 nemzetközi és 31 hazai zenekart jelentettek be a szervezők. Érkezik a német heavy / power metal nagyágyú, az Accept, a folkmetal finn zászlóshajója, az Ensiferum és kanadai death metal négyesfogat, a Kataklysm.

A germán speed/thrash metal élvonalát a Destruction képviseli majd, a metalcore kedvelőknek pedig egy japán csemegével kedveskednek a fesztivál szervezői, jön a Crystal Lake. A svéd hardcore punk farkasfalka, a Wolfbrigade mellett a Quebec-i Get The Shot is kiadja majd minden fojtott indulatát a Szalki-szigeti színpadon, akárcsak az 1978-ban alakult, kultikus angol punk brigád, a Cockney Rejects.

Természetesen az igazán sötét tónusú zenéket kedvelők sem maradtak ki a sorból – a black metalt post-rockos elemekkel ötvöző Harakiri For The Sky az első a később még bővülő sorból.

Elég erősen indít a hazai mezőny is, az Archaic, a Born­holm, a Burnout, a Cadaveres, a Counter Clockwise, a Dep­resszió, a Divided, a Don Gatto, a Dorothy, a Dreamgrave, a Jack, a Harmed, a Krampüs, a Lord, a Lost Continent, a Moby Dick, a Mudfield, a Nemecsek, az Ome­ga Diatribe, a P. Box, a Paediatrician, a Phrenia, a Prosectura, a Road, a Rózsaszín Pittbull, a Samas, a Sear Bliss, a Shapat Terror, a Tales of Evening, a Tisztán a cél felé és a Wa­tch my Dying már biztosan ott lesz júliusban Dunaújvárosban.