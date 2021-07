A rendőrség új rendszerében megéri majd gyűjteni a pontokat

Új pontozási rendszert vezet be a rendőrség, ezúttal viszont nem kell tartani a minősítések számának gyarapodásától, sőt érdemes lesz gyűjteni őket.

„A szabályos közlekedést jutalmazó alkalmazás rövidesen indul, hogy mindenki hazaérjen!” – hirdeti az Országos Rendőr–főkapitányság. A felhívás magában foglalja a kezdeményezés tömör lényegét, de összeszedtük, mit is takar valójában a rövid időn belül startoló applikáció.

Több hipermarket üzleteiben évek óta gyűjthetünk pontokat, amelyek a későbbi vásárlások során kedvezményekre jogosítanak fel. Hasonló elven működik majd a rendőrség új pontgyűjtő rendszere. Az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága indít applikációt OBBPoint néven, amely a szabályosan közlekedő autósokat jutalmazza majd. A rendőrség tájékoztatása szerint a világ első sebességalapon működő hűségpontrendszere augusztus elején indul el. Az összegyűjtött pontokat később különböző szolgáltatásoknál és üzletekben lehet majd beváltani kedvezményekre vagy akár ajándékkártyákra.

A program hamarosan elérhető lesz Android és IOS változatban is. A letöltést követően regisztráció szükséges, amihez nem kell a valódi nevünket használni, a felhasználónév tekintetében nincsenek megkötések. Ugyanez vonatkozik az e-mail-címre is, ez akár olyan is lehet, amit csak az applikációhoz hoztunk létre, másra viszont nem használjuk.

Az alkalmazás utazás közben figyeli azt az autót, amelyikben elindították azt, és ha a vizsgált útszakaszon a sofőr nem lépi át a megengedett maximális sebességet, jutalompontokban részesül. Az ORFK tájékoztatása szerint a szoftver nemcsak azt tudja pontosan, hogy egy-egy útszakaszon mennyi a megengedett sebesség, de kellően naprakész ahhoz is, hogy az esetleges időszakos korlátozásokat ismerje. A program nem tekinti szabálysértésnek, ha valaki rövidebb ideig, például előzés miatt a megengedettnél gyorsabban hajt, de csak abban az esetben, ha utána visszalassít.

Egy autóban azonban két telefonon is elindítható az alkalmazás, így akár gyerekek is használhatják azt. Az alkalmazásnak a kicsik számára külön kialakított változata van. Ezen keresztül különböző rendőrfigurákat, például közlekedési rendőrök, kommandósok vagy nyomozók karaktereit építhetik, öltöztethetik fel, de speciális eszközökkel is felszerelhetik őket. Természetesen ezeket annak függvényében valósíthatják meg, hogy hány pontot gyűjtöttek, vagyis hogy azok a felnőttek, akikkel utaztak, mennyire vezettek szabályosan.

A rendőrség viszont már most tervezi a jövőbeni esetleges fejlesztéseket az applikációval kapcsolatban. Az egyik ilyen elképzelés szerint a felnőttek is versenyezhetnek majd egymással, persze nem az utakon, hanem a pontok gyűjtésében. A szabályos közlekedéssel szerzett pontjaiknak megfelelően rendfokozatot kaphatnak. Az azonos rendfokozattal rendelkező felhasználók között majd ajándékokat sorsolnak ki, ahol már értékes telefont vagy akár egy autót is nyerni lehet.

Az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint nincs jogi akadálya annak, hogy a szoftver alapján szabályosan közlekedőket jutalmazzák. A vezetés közbeni pontgyűjtés során és a jutalmak beváltásakor sem történik adatgyűjtés. Az OBBPoint nem hiteles sebességmérő eszköz, és nem alkalmas sem a gépjármű, sem annak sofőrje beazonosítására. Az alkalmazás nincs autóhoz kötve, akár utasként is használható, bármikor ki- és bekapcsolható.

A cikk írása közben viszont szerkesztőségünkben felmerült még néhány kérdés az applikációval kapcsolatban. Elgondolkodtunk például azon, hogy ha egy helyi vagy helyközi buszjáraton utasként bekapcsoljuk az alkalmazást, és a buszvezető a sebességhatárokat nem lépi át, ezzel vajon tömegközlekedőként is gyűjthetjük-e a pontokat…