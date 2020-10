A régi tárgyak új életre kelhetnek

A használaton kívüli létra mellett a korrózió áldozatául esett fazekakat is új életre kelthetjük, szebbnél szebb virágtartókat készíthetünk belőlük.

Ha gyönyörű egyedi virágtartókkal és állványokkal szeretnénk különlegesebbé tenni a környezetünket, nem kell feltétlenül mélyen a pénztárcánkba nyúlni. A ház körül megtalálható használaton kívüli holmik felhasználásával máris csodálatos környezetben tudhatjuk növényeinket. Az egyik legegyszerűbb megoldás a már régi, ütött-kopott kaspók renoválása. Válasszunk időjárásálló festéket és kreatívkodjunk kedvünkre! Alkalmazhatunk decoupage technikát vagy egész egyszerűen játszhatunk a színekkel.

Szinte minden háztartásban találni egy-egy idejétmúlt fazekat, teáskannát, bödönt vagy éppen egy agyonhasznált vödröt. Ahelyett, hogy a kukába dobnánk ezeket az ósdi eszközöket, adjunk nekik új szerepeket! A retró szellemiség jegyében akár külső változtatás nélkül is megállják a helyüket, azonban ezeket is bátran újrafesthetjük. Más dolgunk nincs is, mint megtölteni a most már cserépként funkcionáló eszközöket virágfölddel, és máris kezdődhet az ültetés. Ha elfogyott a baracklekvár, ne dobjuk azonnal kukába az üveget. Tisztítás után fessük le, tekerjük körbe kívülről a teljes felületét vastag madzaggal, vagy csak kössük körbe egy számunkra tetsző mintájú szalaggal!

Öntsünk bele virágföldet és válasszunk egy kisebb növényt, amit bele tudunk ültetni! Méretéből adódóan akár beltéren is jól mutat. A már kissé berozsdásodott, használaton kívüli ereszcsatornának is jó hasznát vehetjük ha virágültetésről van szó. Az íves bádoglemezeket felül, a két végénél fúrjuk ki, és erősítsünk rájuk kötelet! Ha kis kampókat is akasztunk a kötelekre, akkor az erkélyről is tökéletesen lelógathatjuk. Töltsük meg földdel és ültessük bele kedvenc virágunkat vagy fűszernövényünket, és máris kész az egyedi, hangulatos és nem mellesleg szintén környezetbarát balkonláda!