A református lelkész kellemes időtöltést kínál vasárnaponként mindenkinek

Fodor István református lelkipásztor sok sporteseményen megjelenik. Nem csupán támogatást nyújt adott esetben a pálya széléről, hanem maga is aktívan részt vesz: focizik a Református Sasok csapatában a falunapon, középső evezős a Jármai vízitúra egyik hajójában és minden vasárnap kijár a kulcsi sportpályára frizbizni.

Kulcs E kevésbé szokványos játékról vagy sportról kérdeztem a lelkipásztort:

– Az ultimate frizbi sportágat Amerikában játszották először. A frizbi, amivel most itt játszunk már különleges anyagból készült, speciálisan kialakított, hogy akár száz métert is lehessen dobni vele, és hogy kibírja a nagy ütődéseket. A frizbizés nemcsak a dobálózásról szól, hanem egy olyan csapatjáték, ahol nagyon fontos az együttműködés. Alapvetően nincs benne önzőzés, ha az ember megkapja a frizbit, akkor nem lehet vinni sehova, passzolni kell. Így halad előre a korong. A cél az, hogy az ellenfél célterületérén, vagy szaknyelven az ellenfél zónájában kapjuk el a frizbit, akárcsak a rögbiben. Ha a frizbi földet ér, automatikusan a másik csapaté a pont. Egy technikai sportágról van szó, tehát a fejlődésnek meg kell adni az időt. Nem labdával játszunk, így kissé szokatlan, mert nem gömb alakú. Cserébe azonban annál nagyobb élmény, mikor lebeg előttünk és van időnk elkapni, olyan mintha egy lassított felvételben futna az ember, így nagyon gyors­nak érzi magát – mondta el a kulcsi focipálya szélén, a vasárnapi edzés előtt Fodor István, a kulcsi református lelkipásztor.

Hozzátette: – Tehát két csapat kell a jó játékhoz, ezért is gondoltam úgy, hogy a frizbi tökéletesen alkalmas arra, hogy közösséget építsek a gyülekezet számára is. Mivel 2013-ban magyar bajnoki második helyezést értem el, ehhez értek, ebben tudok fejlődést nyújtani. Hitem szerint fontosnak tartom a testünkkel való harmóniát, mert nem csak lelki dolgokból áll az életünk, hanem el kell fogadni, hogy testben teremtett meg Isten mindnyájunkat. Ezért erre is gondot kell viselni, vigyázni kell rá, ahogy tudunk, és ennek része a sport is. Vettünk már részt kisebb amatőr bajnokságokon, a múlt évben a budapestin második helyezést értünk el. Rendhagyó az éjszakai frizbi, amit nagyon kedvelünk. Az augusztusi fülledt, meleg napoknak sem kell frizbi nélkül eltelnie, mert éjszaka felkapcsolják a nagy reflektorokat a műfüves pályán, és ott játszunk, az éjszakai frizbizés különleges élmény.

– Kőhalmi-Himfy Balázs a segítőm, edzőként és a játékok vezetésében is számíthatok rá. Rajta kívül csak alkalmanként fordulnak meg felnőttek, leginkább 18 évvel bezárólag járnak frizbizni a fiatalok.