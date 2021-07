A Rájátszik Rácalmási Játékszínkör ezúttal krimit mutatott be

Ha nem lett volna előzetes regisztráció, megismétlődhetett volna a pár évvel korábbi eset, amikor a kezdés előtt legalább annyian tartottak a Rácalmási Művelődési Ház felé, mint amennyien az ellenkező irányba. Nem fértek be a Rájátszik előadására.

A Rájátszik Rácalmási Játékszínkör tegnap ismét közönség elé állhatott. Rögtön az elején érdemes leszögezni az immár hatodik esztendeje létező amatőr társulat rendkívüli jelentőségét. Az egyre ritkábban fellelhető műkedvelő színjátszás lényeges társadalmi szerepet tölt be. Van egy igencsak erős közösségépítő hatása, és nem csak a társulaton belül. Közösségi, szórakoztató élmény, amely a művelődést is nagyban szolgálja. Nagyon is meg kell becsülni tagjait, akik a szabadidejüket arra áldozzák, hogy ezt a közösségi élményt szolgálják.

Persze ne legyünk álszentek, jócskán meglelik ők is a maguk örömét ebben a tevékenységben, jórészt élvezettel művelik. Mi másért, ők ebből nem profitálnak, sőt, gyakran még ők maguk nyúlnak a zsebükbe, hogy működhessen a dolog. Ebben a rácalmásiaknak nagy szerencséjük van, hiszen a művelődési ház nem csak a helyet biztosítja, de támogatja is őket számtalan dologban. A működés középpontjában azonban mindig egy karizmatikus embert kell keresni, aki a tevékenység motorja. Esetünkben Ördögné Ruszthi Anna a központi figura, aki most is rendezőként és szereplőként is jegyzi Agatha Christie Egérfogó című kétfelvonásos szórakoztató krimijét. A választás remek, hiszen sem díszletben, sem kellékben, jelmezben nem túl nagyigényű a darab, ám annál fordulatosabb és izgalmasabb. Éppen ideális az amatőr alkotóknak.

Hogy mennyi drukkere van a társulatnak, azt jól mutatja, hogy cipőkanállal sem nagyon lehetett volna több helyet szorítani a nézőtéren, és úgy tűnik, szeptemberben újrázni is kell majd, az is lehet, hogy kétszer. Ezt a hangulatot soha, egyetlen profi társulat sem tudja megteremteni, hiszen a szereplőket (Mollie Ralston: Kaziné Madarász Judit, Gilles Ralston: Kupsza János, Christopher Wren: Baksa László, Mrs. Boyle: Ördögné Ruszthi Anna, Miss Casewell: Katona Beáta, Donna Paravicini: Tóth Krisztina, Trotter őrmester: Osvai Zoltán) a legtöbben ismerik magánemberként is, egészen más a viszony a színpadon állók és a közönség között, itt nincsenek ellendrukkerek, mindenki a sikert óhajtja. Erre rá is szolgál a társulat, csak ritkán kell udvariasan félrenézni az amatőr megoldások miatt, és nem csupán amatőr bája viszi el az előadást. Apropó báj! Ilyennel sem találkozni máshol, hogy az előadással kapcsolatos játék nyereménye házi sütésű nassolni való!

Alig várjuk a következő előadást!