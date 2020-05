A pünkösdi hétvége indíthatja be a hazai turizmust

Márciusban a koronavírus-járvány hatására a külföldi vendégek által a kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakák száma 68,1 százalékkal, a belföldi vendégek által eltöltöttek 61 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, együttesen 64,6 százalékkal csökkent a forgalom – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss jelentésében.

A koronavírus okozta veszélyhelyzetben a turizmus gyakorlatilag leállt az országban, csakúgy, mint a világ többi részén is. Hazánkban a vírushelyzet normalizálódik, komoly szaktekintéllyel rendelkező orvosok nyilatkoznak úgy, hogy a járvány első hullámának vége van. A kormány is megtette a megfelelő lazító intézkedéseket vidéken, és mára már elrendelte azokat a fővárosban is. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, ott az alkalmazottaknak kötelező maszkot viselniük, és erre kérik a vendégeket is. A vidéki szálláshelyek – szállodák és panziók – is fogadhatnak már vendégeket. Sok vendégre számítanak pünkösdkor a falusi turizmusban, már most nagy az érdeklődés a május végi hosszú hétvége szálláslehetőségei iránt – közölte Frankó Pál, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Ebből is világosan látszik, hogy először a belföldi turizmus fog talpra állni. Egyre nagyobb a vágy az emberekben, hogy kikapcsolódjanak, ezért belátható időn belül megtelhetnek a magyarországi szállodák, persze csak a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett. A külföldi utazási szokások vélhetően megváltoznak. Felmérések szerint például sokan a közelebbi országokba irányuló autós utazásokat preferálnák a jövőben a távolabbi repülős utak helyett – írja az MTI, Kiss Róbert Richárd turisztikai ­szakújságíró szavait idézve.

A KSH jelentésében kiemelte: márciusban a kereskedelmi szálláshelyek egy része a koronavírus-járvány okozta intézkedések következtében felfüggesztette a tevékenységét, és egyes esetekben az adatszolgáltatásuk is elmaradt. A külföldi vendégek száma márciusban jelentősen csökkent mindegyik szállástípusban és régióban. A vendég­éjszakában mért forgalom Európából a 2019. márciusi érték harmada, Ázsiából és Amerikából kevesebb mint a negyede volt. Az orosz és az ukrán vendégéjszakák száma az átlagosnál kisebb mértékben, mintegy a felére esett vissza. Németországból 61,7 százalékkal kevesebb éjszakát regisztráltak a szálláshelyek – írta a KSH. Ugyanakkor lecsillapodott az utazások húsvét előtti időszakban tapasztalt lemondási hulláma. A hazai utazási irodák a nyári és őszi időszakra 40 ezer főt is meghaladó foglalási állománnyal rendelkeznek. Érezhető, hogy aki eddig nem mondta le utazását, az reménykedik a helyzet normalizálódásában, döntésével még kivár, azt az éppen aktuális helyzettől teszi majd függővé – mondta az MTI kérdésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Erről a témáról kérdeztük meg Tóth Andrást, a Csillag Irodaházban lévő utazási iroda tulajdonosát. Elmondta, hogy az utasok és a szakma is bizakodó a témával kapcsolatban, de sok függ attól, hogy milyen központi intézkedések lépnek majd életbe a határok megnyitásával kapcsolatban, például a külföldre utazó és onnan hazaérkezőknek karanténba kell-e vonulniuk vagy sem. Sokan érdeklődnek már most a lehetőségek felől, de a tényleges keresletet valójában a nemzetközi és a hazai helyzet alakulása határozza majd meg.