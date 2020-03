A nőnap legyen minden nő napja!

Egy fővárosi rendezvény eszmeisége nyomán döntött úgy a dunaújvárosi Kovács Anikó, hogy a nők jogairól szóló megmozdulásra igen is szükség van városunkban is.

A budapesti esemény iránt eddig tízezernél is több érdeklődő van, ami nem meglepő, mert a cél nemes és aktuális. A szervezők arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy történjen valami a nőket érintő erőszak ügyében. Ne legyen szinte heti rendszerességgel halálos áldozata a családon belüli időszaknak, ne legyen köztünk kétszázezer bántalmazott, és ne tapasztalja meg átlagosan minden ötödik nő életében legalább egyszer azt, hogy milyen a párkapcsolati erőszak. A fővárosban olyan hírességek csatlakoznak az eseményhez, mint Závada Péter író, költő, rapzenész, Likó Marcell, a Vad Fruttik zenekar énekese vagy Lakatos Márk stylist.

Kovács Anikó, a dunaújvárosi kezdeményezés szervezője lapunknak azt nyilatkozta, a Vasas Szakszervezet Nőbizottságának tagjaként, feleségként és családanyaként is egyaránt mély empátiát érez azon nők iránt, akik napi szinten élik át a poklot párkapcsolati erőszak valamilyen formájának elszenvedőjeként. Anikó, látva a fővárosi eseményt, elhatározta, hogy Dunaújvárosban is megszervez egy hasonlót. Először csak egy flashmobra gondolt, de az ismerősei lelkes fogadtatása arra ösztönözte, hogy egy nagyobb volumenű programot csináljon, amely szervezésében Pappné Grabant Ilona is aktívan segít neki.

A március 8-án, vasárnap, a nemzetközi nőnapon, 15 órára tervezett eseményen Anikó mond köszöntőt, majd Kovács Janka szociológus tart beszédet. Őt Anikó lánya, Berta Blanka követi egy énekes produkcióval, majd a Versbarátok Klubjából ismert Pálfalvi János szaval, végül pedig Pappné Grabant Ilona köszön el. Zárásként a résztvevők közösen énekelnek. Eddig 160-an jelezték részvételüket.