A negyedévszázados alkalomra emléktáblát is készítettek

Különleges nap volt május 23-a a dunaújvárosi evangélikus egyházközség számára: nemcsak a pünkösd tette emelkedetté a vasárnap délelőtti istentiszteletet, hanem az is, hogy ekkor ünnepelhették a Szilágyi Erzsébet úti templom fennállásának 25. évfordulóját.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára újra megtenné azt, amit a férje 2006-ban

A hálaadó templomszentelés jubileumán Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöke tartotta az istentiszteletet. Az ünnepség fontos elemeként kiemelte, hálát adnak most mindazoknak is, akik a helyi gyülekezet építésén fáradoztak.

Bár az 1949-es népszámlálás szerint már laktak evangélikus hívők Dunapentelén, sokáig nem volt olyan helybéli lelkész, aki építette volna a közösséget, a dunaföldvári, majd a kisapostagi filiához tartozott a város. A rendszerváltás előszele, az enyhülő politikai hozzáállás eredményeként az Arany János utcában megvásárolt egy épületet az országos evangélikus egyház, hogy gyülekezeti otthon legyen városunkban is. 1985. november 17-én volt ott az első istentisztelet, ekkor Tóth-Szőlős Mihály esperes, kecskeméti lelkész végezte az igehirdetői szolgálatot. Aztán Nagyné Szeker Éva kisapostagi lelkész járt hozzánk is szolgálatot teljesíteni. Ekkortájt vetődött fel a templom építésének gondolata.

1991 és 1997 között Reisch György lelkész vezette a gyülekezetet, és szolgálata alatt sokat fáradozott a templom létrehozásán. A Bajor Evangélikus Egyház, valamint magánszemélyek támogatásával és Nagy Tamás, Ybl-díjas építészmérnök tervei alapján 1993-ban kezdték meg a templom kivitelezését. 1996. május 25-én tartották meg itt az első istentiszteletet.