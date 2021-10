A Magyar Falu Program célja a kis települések hátrányainak enyhítése, a lakosság növelése

A Magyar Falu Programban több térségünkben működő önkormányzat is pályázatot nyert a közelmúltban.

Kulcs község hivatalos közösségimédia-felületén olvashatóak szerint a „Kommunális eszközök beszerzése” pályázaton 11 millió 112 ezer 500 forint, az „Óvodai játszóudvar és közterület-fejlesztés” tárgyú pályázaton pedig 4 millió 929 ezer 251 forint támogatást ítéltek meg a településnek. A pályázati forrásból az utak, zöldfelületek karbantartásához szükséges eszközöket – két fűnyíró traktor, vibrohenger, lapvibrátor, lombszívó – fognak vásárolni, illetve a tervezett új bölcsőde udvarába nyerték el a négy elemből álló játszóudvar megépítésének lehetőségét. Mint írják, a pályázataik eredményességét jól mutatja, hogy a Magyar Falu Programban benyújtott hét pályázatukból hat nyertes lett, és egy pályázatuk tartaléklistára került. Jobb Gyula polgármester a poszt végén megköszönte Magyarország Kormányának a támogatást, és a pályázatok készítésében közreműködők munkáját is.

Előszállás 35,6 millió forint pályázati forrást nyert az utak felújítására

Varga Gábor országgyűlési képviselő is számos pályázati sikerről számolt be az elmúlt napok során. A Magyar Falu Program egyházi és önkormányzati temetők felújítását is támogatta. A kistérségben Cece katolikus temetőjének fejlesztése 4,9 millió forintot, a református közösségi tér fejlesztésére Szabadegyházán 7,6 millió forintot kaptak a pályázók.

Idén közösségszervezők bértámogatására és közösségi programok szervezéséhez, lebonyolításához szükséges eszközök vásárlására is lehetett pályázni a Magyar Falu Programban. A közösségi élet újraindításában ez nagy segítség az önkormányzatoknak. A térségből ilyen jellegű támogatást kapott Alsószentiván (2 millió forint) és Baracs (1,5 millió forint).

A program támogatásával Nagykarácsony település is tud vásárolni egy település- és falugondnoki szolgálat ellátására alkalmas kisbuszt és a belterületi utak felújítására, építésére Előszállás 35,6 millió forintot nyert.