A lefolyó torkán át – A hulladékok egy része a csatornában végzi

Ártatlanul sütöget a háziasszony vagy éppen a háziúr otthon a konyhában, melynek végén azonban ott marad a serpenyőben a már használt étolaj. Talán csak egy-két deci az egész, gondolja magában és gyanútlanul kiönti a lefolyóba. Mert mi az a kicsi lötty? Nos, komoly dugulások okozója – hívta fel a figyelmet „csatornaillemtan” kampányában a Dunántúli Regionális Vízmű.

„Hallottál már a zsírszörnyről?” – ezzel a kérdéssel és horrorisztikus zenei aláfestéssel kezdődik a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. „csatornaillemtan” kampányának kisfilmje, melyben a mumus nem más, mint az emberi hanyagság, felelőtlenség vagy éppen kényelem okozta csatornadugulások jelensége.

A kisfilmből kiderül, mélyen a föld alatt egy szörnyűséges rém él, amely a csatornarendszerbe jutó hulladékkal táplálkozik. Elég csúnya kis fogas jószág ez, legalábbis az elkészült rajzfilm alapján, amelyet mi, emberek etetünk, tudtunkon kívül. Hamar kiderül, mit is dobálunk a lefolyóba, azt gondolva, hogy ezzel nem okozunk bajt: gyakran a WC-kagylóban landol a vatta, pelenka, nedves törlőkendő, mellette pedig a mosogató nyeli el a maradék zsírokat és olajokat, illetve egyéb ételmaradványokat is. De hasonlóan végzi gyakran a használt macskaalom, a gyógyszerek és egyéb, háztartásban keletkező hulladékok is. Ezeket zabálja a szörny, amitől egyre nagyobb lesz – így szemlélteti a társaság a bajt, mellyel napról napra meg kell küzdeniük. Magyarán: minél nagyobb lesz a dugulás, annál több és nagyobb problémát okoz: csőtöréseket, kiöntéseket, számtalan kellemetlen élményt, amellyel már a fogyasztó is szembesül – gyakran úgy, hogy nem is tudja, valójában a háztartási hulladék okozta a bajt.

A Dunántúli Regionális Vízmű reprezentatív felmérést is végzett a témában, mert kíváncsi volt arra, mennyire vannak tisztában az emberek azzal, mi okozza a föld alatt keletkező csatornaproblémák jórészét. Érdekes módon a 2400 válaszadó 72 százaléka pontosan tisztában volt azzal, hogy a csatornában felhalmozódó hulladék a fogyasztói felelőtlenségnek köszönhető. És még ennél is többet: a válaszadók 98 százaléka tudta, hogy a lefolyóba öntött étolajak és zsírok szappanszerű lerakodásokat okoznak a csatornarendszerben, amely pedig egyre csak vastagabb lesz, a csatorna pedig egyre szűkebb – és egyszer csak megtörténik a dugulás!

A lefolyóban landoló „toplistás” hulladékok között az olajak mellett ott vannak az ételmaradékok is. Bár a válaszadóknak csak a harmada vallotta be, hogy ilyen típusú hulladékot is le szokott nyomni a lefolyója torkán. Kevesen tudják, milyen veszélyes ez, mert ha mindenki így csinálja, abból komoly problémák adódhatnak a csatornarendszerben. S hogy mégis miért tesz így az ember? Nos, aki bevallotta, azt mondta, így csinálták már a szülei is, vagy éppen azért, mert ezt az utat találta a legkényelmesebbnek.

De bárhogy is van: a szolgáltató a figyelemfelhívással szeretné csökkenteni a károkat, amelyekkel nap mint nap meg kell küzdeniük egy-egy dugulás, csatornameghibásodás esetén. A tudatos háztartásvezetés ugyanis azzal kezdődik, mit kezdünk a hulladékkal, melyet termelünk.