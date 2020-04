A járvány jelentősen károsítja a gazdaságot, akár össze is roppanthatja

Mostanra már teljesen egyértelmű jelei vannak, hovatovább áldozatai is a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak. Olaszországból borzasztó hírek érkeznek a munkájukat elvesztett lakosság kétségbeesett tetteiről, ahogy megdöbbentő képek láthatók a síró édesapáról, aki nem tud enni adni a gyermekeinek, és segítségért könyörög, vagy fizetés nélkül távozó tömegekről a bevásárlóközpontokból.

A járvány gazdaságra gyakorolt hatása szintén válsághelyzetet indukál

Biztosan tudni lehet, hogy a gazdaságra gyakorolt negatív impressziók szintén válsághelyzetet indukálnak, amelyek ellen ugyanúgy védekezni kell, mint a járvány elsődleges egészségügyi vonatkozásaival szemben. Hiszen hasonlóképp jelentősen károsítja a gazdaságot, sőt akár össze is roppanthatja. A sürgető igényre a gazdaságpolitikai intézkedések tekintetében Magyarország Kormánya határozott válaszokat adott intézkedéseivel, amelyeket várhatóan továbbiak is követni fognak majd.

De hogy is van itt a közvetlen környezetünkben? A negatív hatások látványosan rosszul érintik például a kertészeteket. A rácalmási Zöldcentrum Kertészeti Áruda tulajdonosát, Szalai Gabriellát kérdeztem a tapasztalatairól.

– Minden vállalkozás nehéz helyzetben van most véleményem szerint. Nem csak a kertészetek, mint mi, hanem minden nem létszükséglettel foglalkozó üzlet, a virágboltostól a ruhaüzletig. Mi bezártunk a munkatársaink és a vásárlóink védelmében. A Maradj otthon! felhívás mindenkit arra sarkall, hogy bezárkózzon az otthonába. Ezért, ha az időt kertszépítéssel szeretnék tölteni a vásárlóink, mi úgy tudjuk ezt segíteni, hogy bejelentkezésre fogadjuk őket, és kiadjuk a kertszépítés hozzávalóit – tájékoztatott Szalai Gabriella.

– Becslésem szerint a mostani helyzet 60-70 százalék forgalom-kiesést jelent a vállalkozásnak. Kollégáim szabadságon vannak, de a járulékokat, béreket fizetni kell, a növényeket karban kell tartani, öntözni kell, és azokat a szabadgyökeres termékeinket, amelyeket most nem tudunk eladni, ki kell majd konténerezni, amely további költséggel jár- mindezeket a szinte nulla bevétel ellenére. A kertészetek nehéz helyzete abból is adódik, hogy előre kell a készletet megrendelni, a járványhelyzethez igazított korrekcióra nem volt lehetőségünk. A jelenlegi kínálatunkat még 2019 nyarán hívtam le, amit 2019 őszén szállítottunk a kertészetbe. Nincsen igazán tartalékunk, hiszen egy bevétel nélküli tél után vagyunk, ilyenkor általában a márciusi forgalom ad lehetőséget a cég életébe egy kis levegővételre. A kertészet telephelye a cég saját tulajdona, így talán kicsivel jobb a helyzetünk – összegezte a kertészet helyzetét a tulajdonos.