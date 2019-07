A Hajdu Klára Quartet is fellépett a Petőfi Művészeti Ligetben

Kivételesen nem pénteken, hanem szombaton este, és a lábát lógató vihar miatt nem a Művész presszó teraszán, hanem a Bartók aulájában tartották meg a Petőfi Művészeti Liget ez évi utolsó dzsesszkoncertjét.

A fentiektől eltekintve méltó befejezése volt a sorozatnak a Hajdu Klára Quartet fellépése, az érdeklődők pótszékes nagyságrendben képviseltették magukat a koncerten. Az élénk érdeklődésen nincs is mit csodálkozni, Hajdu Klára a hazai jazzélet kiemelkedő énekes-dalszerzője, tanára. Fellépett már többek között New Yorkban, Ottawaban, Torontóban, Oslóban, Párizsban, Londonban, Glasgow-ban, Rómában, és még folytathatnánk a sort. Quartetjét (Hajdu Klára – ének, Cseke Gábor – zongora, Soós Márton – nagybőgő, Hoff Marcell – dob) már több mint tíz esztendeje alapította kiemelkedően tehetséges muzsikusokból.

A formációnak mindösszesen két albuma jelent meg eddig, a nyitó „Come with me” című lemezen saját szerzemények mellett kortárs jazzdarabok, örökzöldek és népdalok feldolgozásai szerepelnek. A második, a „Plays Standards Dedicated to Chet Baker” című lemezükkel a legendás jazztrombitás emlékének adóznak. Mindkettőből tallóztak bőven a szűk másfél órán át tartó, vastapsos ráadással záruló koncerten. A fellépés különlegessége volt például egy Queen-feldolgozás, amelyben a Love Of My Life erejéig Freddie Mercury bőrébe bújt az énekesnő. Zárásként pedig George Gershwin Porgy és Bess című operájának részeként született, majd világhírűvé vált Summertime maradhatott volna a hallgatóság fülében, ha nem tapsolták volna vissza a zenészeket még egy dalra.