A gyógyszerhiány Fejérben is észlelhető

A fennálló készlethiányt elsődlegesen az új dobozazonosítóra való áttérés okozza. A kialakult helyzetre a helyettesítő gyógyszerek nyújthatnak megoldást.

A gyógyszerhiány elsődleges oka, hogy februártól a gyártóknak egyedi dobozazonosítóval kell ellátniuk a gyógyszeresdobozokat. A külső borításon elhelyezett DataMatrix kód segítségével minden gyógyszer egyedileg azonosíthatóvá válik. – A kódjelzés miatt a termékek csomagolási mérete jelentősen megnövekedhet, ami által újra kell terveztetni a dobozokat, adott esetben csomagolóanyagot kell váltani, aminek terveztetése, engedélyeztetése rendkívül időigényes folyamat. Ennek következtében jön létre az az állapot, amikor a régi technológiát már nem használhatják, viszont az új tervek még nem állnak rendelkezésre. Így a gyártási idő jelentősen megnőhet – tudtuk meg Schneider Attila szakgyógyszerésztől.

A problémát tovább fokozza, hogy év végén a gyógyszerraktárakban is leállás volt, így ha a patikákban valamilyen gyógyszer kifutott, az újabb beszerzésre csak január első hetében van lehetőség. Ezáltal a nagykereskedőket is csak később tudják kiszolgálni a gyártók, és csak ezt követően tudnak a gyógyszertárak újabb gyógyszerrendeléseket leadni. A szakgyógyszerész hozzátette, az átmeneti probléma többek között a vérnyomáscsökkentők és a fájdalomcsillapítók körében is megmutatkozik. Ha valaki olyan gyógyszert szeretne kiváltani, ami jelenleg nem elérhető, akkor elsődlegesen helyettesítő gyógyszerrel lehet megoldani a problémát. Fontos elmondani, hogy nem minden orvosság helyettesíthető, a gyógyszerek általánosan csak azonos hatóanyagú készítménnyel válthatók ki, de olyan is előfordulhat, hogy két gyógyszer azonos hatóanyag esetén sem helyettesíthető egymással. A helyettesítés lehetőségét a Gyógyszerészeti Intézet szabja meg. Amennyiben valaki olyan helyzetbe kerül, hogy sem a számára felírt gyógyszer, sem a helyettesítésre szolgáló készítmény nem elérhető a patikákban, úgy a háziorvoshoz kell visszamenni, ahol egy másik készítmény felírását célszerű kérni. A jelenleg fennálló hiány várhatóan január közepére csökkenhet, de a hiányos állapot végleges megszűnése még hosszabb ideig is eltarthat.