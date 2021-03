A gyógyfüvekben található az igazi orvosság

A bükki füves­ember, Gyuri bácsi férfitársainak azt tanácsolja, hogy különösen a prosztatabetegségek megelőzésére már húsz­éves koruktól kezdjenek el gyógyteát inni. Milyen gyógynövényt válasszanak megelőzésre, és mit tehetnek, ha már kész a baj? – a bükki füves­ember elmondja.

Gyuri bácsi gyerekkora óta teázik, így azon kevesek közé tartozik, akiknek nem kellett prosztataproblémákkal szembenéznie. A férfiakat érintő leggyakoribb baj a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás és a prosztatagyulladás. Mindkettő kellemetlen tünetekkel jár és akár súlyosabbra is fordulhat. Ezt a két problémát is – ahogy minden betegséget – a megelőzéssel lehet leginkább kiiktatni. A bükki füves­ember 40 éves kortól ajánlja férfiaknak, hogy havonta egyszer-kétszer kisvirágúfüzike-teát igyanak, és ahogy idősödnek, úgy egyre rendszeresebben fogyasszák. – 60 éves korra már el kellene érni, hogy hetente háromszor igyunk ebből a gyógyteából, ez a legfontosabb, amit a férfiak a prosztatájukért megtehetnek – hangsúlyozza Gyuri bácsi.

A bükki füvesember férfiaknak külön teakeveréket állított össze olyan növényekből, amelyek a nemi működést szabályozó hormontermelést is serkentik. Ezt elsősorban prosztataproblémák megelőzésére, gyógyítására és a férfiasság megőrzésére ajánlja. Az alkotóelemek között ott van a réti palástfű, amely vízhajtó, izomerősítő és gyulladáscsökkentő hatású gyógynövény. Másik összetevője a kisvirágú füzike, a legtipikusabb férfibajokra alkalmazott gyógynövény, amellyel prosztata- és impotenciagondokat lehet kezelni. A teakeverékben pásztortáskahajtás is van – gyulladáscsökkentő és vizelethajtó hatása miatt. És ott van még az agyalapi mirigyre, így a herék működésére is ható szurokfű, amelyet a rómaiak és a görögök is a fiatal házasok koszorújába fontak, a termékenység elősegítésére.

De mikortól érdemes a férfiaknak elkezdeni gyógyteázni? Ha a prosztatamegnagyobbodás tüneteit tapasztalják (vagyis a vizelet nehezen indul, vékony sugárban, akadozva ürül, egyszerre kevés vizelet távozik, viszont hamarosan újra jelentkezik az inger, éjszaka is, többször). Akkor napi egy csésze kisvirágúfüzike-teát igyanak meg étkezés előtt fél órával és lehetőleg délután, de ne lefekvés előtt, hiszen vizelethajtó hatású. Elengedhetetlen heti 1-3 csésze csalánlevéltea is a szervezet tisztítására (napi fogyasztásnál hat hét után legalább négy hét szünettel).

Ha nincs módunk arra, hogy a teával pepecseljünk, akkor a kisvirágú füzike alkoholos kivonatából napi 20 csepp és a csalánlevél alkoholos kivonatából heti 1-3 alkalommal 20 csepp is fogyasztható. Prosztatagyulladás esetén Gyuri bácsi a kamillás teakeveréket ajánlja napi 1-3 csészével étkezések között. De ez „csak” a gyulladás kezelésére hatékony, ezzel párhuzamosan az említett kisvirágú füzikés teakeverék is fogyasztandó napi egy csészével délutánonként.

Ha a bajok állandósulnak vagy súlyosbodnak, keressen fel urológus szakorvost. Az általa előírt kezelés mellett is ihatóak az említett teák, tinktúrák.