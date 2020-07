A gyógy- és fűszernövényeket nemcsak télen, de nyáron is érdemes fogyasztani

Az immunerősítéssel általában a téli időszakban szoktunk foglalkozni, főként tél végén, amikorra megcsappannak a vitamintartalékaink. Sokan gondolják úgy, hogy megbetegedni csak hidegben lehet. Azonban a legyengült immunrendszer időjárástól függetlenül hajlamosíthat a betegségekre.

Immunrendszerünket számos dologgal támogathatjuk. A nyár a gyümölcsök és a zöldségek szezonja, így mi sem egyszerűbb és kellemesebb, mint segítségükkel bevinni a kellő mennyiségű vitamint, írja a feol.hu. Ilyenkor D-vitaminhoz is könnyebben juthatunk a megfelelő időszakban, mennyiségben és védelem mellett történő napozással. Fontos a napi 2–2,5 liter folyadék fogyasztása, valamint a kellő alvásmennyiség is. Mivel a nyár jellemzően a szabadságok időszaka, így ilyenkor a pihenés, a kikapcsolódás is több szerepet kap az életünkben. Immunrendszerünket mindezeken felül nyáron is támogathatjuk gyógyteákkal, sőt ilyenkor akár mi magunk is begyűjthetjük őket egy-egy túra alkalmával. Lencsés Rita gyógynövényszakértő összegyűjtötte az Életmódi olvasóinak, mely növények lehetnek a segítségünkre!

Csak óvatosan!

A gyógynövényekkel mindig óvatosan kell bánni. Érdemes egyénileg kikérni szakember véleményét, hogy tudja, pontosan milyen betegségei – pajzsmirigyproblémák, cukorbetegség, magas vérnyomás, stb. – vannak az egyénnek, milyen gyógyszereket szed, így minden esetben kifejezetten egyénre szabva tud tanácsot adni. Olyan tea vagy teakeverék, amely mindenkinek biztosan ajánlható, mint biztos megoldás, nincs. Fontos hangsúlyozni, hogy a megfelelően működő immunrendszer alapja a lelki egyensúly és a megfelelő emésztés. Ha az emésztésünk nincs rendben, hiába szedünk bármilyen vitamint vagy táplálékkiegészítőt, az nem fog rendesen felszívódni, vagyis a hatását sem fejtheti ki. Az emésztő- és a kiválasztórendszer évenként egyszeri méregtelenítése – salaktalanítás, vízhajtás – tehát az első lépés. Ezt ilyenkor, nyáron is megcsinálhatjuk. Gyógyteával mindez kockázat nélkül megtehető, és nem terheljük meg a szervezetünket sem. Az egyik legismertebb növény a nagy csalán csalán (urtica dioica), amely méregtelenítő, vértitsztító, vízhajtó hatással bír, de mivel nagy mennyiségben tartalmaz különböző ásványi anyagokat, ezért egyben kiváló roborálószer is. Méregtelenítésre használható még a gyermekláncfű, amely kiválóan tisztítja a vesét és magas flavonoidtartalma miatt szintén immunerősítő. Megemlíteném még az aranyvesszőt. Ezekhez nyugodtan adhatunk dió- vagy nyírfalevelet, mezei zsurlót, mentát, vagy ha attól tartunk, hogy lehetnek paraziták a szervezetünkben, akkor fehérürmöt. A keveréket hat hétig, legfeljebb három hónapig lehet inni, ami után mindenképpen le kell vele állni. Egy évben elég egyszer megcsinálni ezt a tisztítókúrát.

Füvek a kertből

Kifejezetten immunerősítésre használható a hársfavirág, a kakukkfű – akinek pajzsmirigyproblémái vannak, annak nem javasolt –, bodzavirág, aranyvessző, csalán. Keverhetők szurokfűvel, amit lélekteának is hívnak, de egyben nagyon jó fertőtlenítő hatása is van. A szurokfű tulajdonképpen vad oregánó, vagyis ha nem jutnak hozzá, helyettesíthető oregánóval vagy majorannával is. A bazsalikomot is be lehet vetni, jó fertőtlenítő. Ezek a fűszernövények – a hagymafélékről se feledkezzünk meg – tetszés szerint frissen lecsipkedve is fogyaszthatók.

Bogyók is használhatók

A növénynek nemcsak a levelét és a virágos hajtását, de a termését is lehet gyűjteni. Immunerősítés szempontjából szóba jöhet a kökény, a csipkebogyó, a som vagy a szeder. A somnak, amelynek nyár vége lesz a szezonja, magasabb a C-vitamin-tartalma, mint a csipkebogyóé. A húsos som sokfelé terem vadon, rengeteg szedhető Fehérvár környékén, Gánton, a Velencei-hegységben, Lovasberény körül. Remekül fagyasztható, passzírozva, mézzel édesítve is fogyasztható. A kökénynek kifejezetten jót tesz, ha egy napig fagyasztjuk. Frissen is fogyasztható, nem kell főzni, igen magas a flavonoid- és az antioxidáns-tartalma. Antioxidánsokban gazdag a szeder is. – A megfelelő növények alkalmazása akár életet is menthet – mondta Lencsés Rita. – Ismerek olyat, akinek a történet szerint a nagyapja Szibériából gyalogolt haza a háború után. Ám csak azok érték el az otthonukat, akik szinte minden nap csalánfőzeléket ettek a hosszú, viszontagságos úton. A csalán vitaminnal, ásványi anyaggal töltötte fel őket, energiát adott nekik. Nem árt azért tudni, hogy a csalánt legfeljebb 2–3 hétig lehet fogyasztani, aztán szünetet kell tartani, mert a vízzel együtt a káliumot is kihajtja a szervezetből. De a nagy nem csak teának, hanem levesnek, főzeléknek is elkészíthető, a virága és a gyökere is hasznosítható.