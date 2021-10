A gyerekek ősszel igyanak gyógyteát

Körkép – Itt az ősz, a gyerekek is elindultak az óvodába, iskolába. A változékony időjárás és a közösségben könnyebben terjedő kórokozók miatt érdemes a kicsik immunrendszerét felvértezni, és mi mást is ajánlhatnánk erre a célra, mint az évszázadok óta bevált gyógynövényeket?

Na de hogyan építsük be a gyógyteát a gyerekek étrendjébe? Mit adjunk egy ovisnak, és mit egy iskolásnak? Most Lopes-Szabó Zsuzsa fito- terapeuta, a bükki füves- ember lánya – aki maga is gyakorló, háromszoros nagymama – ad tanácsokat.

– Az őszi idő minden esztendőben hatalmas izgalmakkal járt. A gyerekeim egészséges kisgyerekek voltak, ritkán voltak betegek. Az is igaz, hogy kicsi koruk óta itták a teákat, az sokat segített a bajok megelőzésében, illetve ha kellett, köhögésre, náthára. Szeptember-október táján mindig tartottam kéznél citromfű- teát is, egyrészt, mert nagyon jó vírusölő, és a közösségbe kerülés gyakran hozott betegségeket, másrészt akkor is itták, ha izgulós nap után értek haza, olyankor a nyugtató hatása miatt – emlékszik vissza Zsuzsa.

De hogyan szerettesse meg a gyógyteázást a gyerekkel az, akinél nincs a családban se füvesember, se füvesasszony? Zsuzsa tanácsa az, hogy gyerekeknél mindig finom ízű, úgynevezett élvezeti teával, teakeverékekkel indítsunk. Virágos-illatos, gyümölcsös, piros bogyós, mindenképpen gyengéd aromájú teakeveréket válasszunk.