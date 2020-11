A dunaújvárosi vásár él és virul, tiltás még nincs

Vasárnap a dunaújvárosi országos kirakodóvásárba látogattunk el, érdeklődve, hogyan is működik a vírus alatt.

Akkor még nem tudhattuk, hogy hétfőn komoly szigorító intézkedéseket vezet be a kormány vírusügyben. A döntések hatására könnyen elképzelhető, az idén a vasárnapi volt az utolsó dunaújvárosi vásár. Bár erről döntés még nem született.

Már a hétfői bejelentéseket megelőzve is több városban lefújták a vásárokat, a többi között a dunaföldvárit is, amely az egyik legjelentősebb, legnépszerűbb az országban. Ezért is lehetett érdekes, hogy vasárnap Dunaújvárosban mennyien látogatnak ki a vásártérre.

Az időjárás nem kedvezett az eseménynek, ugyanúgy, mint a vírus, hiszen emiatt az emberek nehezebben mozdulnak ki otthonról, nem szívesen mennek tömegbe. Ennek ellenére nem lehetett panasz a forgalomra. Sőt, voltak árusok, akik állították, egyáltalán nem érződik a bevételükön az, hogy vírusos időszakot élünk. Persze, mint annyi terülten, itt is többféle véleménnyel találkoztunk. A sült kolbászosok már éreznek visszaesést, amit annak tulajdonítanak, hogy nincs igazán tájékoztatva a lakosság arról, hogy megtartják-e a vásárokat, avagy sem. Arról ugyanis van hír, amelyik elmarad, de amelyik nem, arra nem hívják fel a figyelmet az illetékesek, ezért sokan bizonytalanok, és az elmaradt vásárok alapján általánosítanak. (Ez annyira igaz, hogy mi is próba, szerencse alapján látogattunk ki a vásártérre, és egyáltalán nem voltunk biztosak abban, hogy lesznek-e árusok. Szerencsénkre voltak, és a kedvenc sajtjainkból is tudtunk vásárolni.)

Ami azonban érdekes, hogy egy kisebb közvélemény-kutatás után kiderült, van egy nem is kis réteg, amelyik nem vásárolni megy a vásárba, csak nézelődni, illetve sült kolbászt, vagy éppen kürtöskalácsot venni, enni.

Danó Péter elmondta, hogy számára szertartás a vásári látogatás, és ki nem hagyná azt, hogy egy remek sült kolbászt bedobjon, évek óta kipróbált helye van erre a célra.

A vásárral kapcsolatban fontos kérdés, hogy az év hátralévő részében lesz-e? Jelen állás szerint igen, de bármikor változhat a helyzet.